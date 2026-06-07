Vernon y The 8 de SEVENTEEN anuncian su disco V8: ¿cuándo se estrena la subunidad?

SEVENTEEN continúa sorprendiendo a CARAT con nuevos proyectos mientras algunos de sus integrantes cumplen con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Ahora, la atención está puesta en Vernon y The 8, quienes unirán talentos para debutar oficialmente como una nueva subunidad llamada V8.

La noticia ha despertado gran emoción CARAT, ya que se trata de una colaboración que nació de la iniciativa de los propios integrantes. Además de participar como intérpretes, Vernon y The8 estuvieron involucrados en el proceso creativo del proyecto, aportando ideas desde la planeación hasta la producción musical de su primer trabajo juntos.

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¿Cuándo saldrá el disco de V8?

Los fans de SEVENTEEN ya tienen una fecha marcada en el calendario. El primer álbum de la subunidad V8 será lanzado oficialmente el próximo 29 de junio, marcando el debut de Vernon y The 8 como dúo.

Además, la preventa del material estará disponible desde hoy a través de Weverse a partir de las 8:00 PM, hora del centro de México, permitiendo que los seguidores aseguren su copia antes del estreno.

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El nombre del álbum también será V8, siguiendo el concepto que da identidad a esta nueva unidad. La combinación de la letra "V" de Vernon y el número "8" de The8 no solo une los nombres de ambos artistas, sino que también hace referencia a los motores V8, conocidos por su potencia y rendimiento, una metáfora que busca representar la energía creativa que aportan juntos.

Aunque todavía no se han revelado detalles completos sobre el contenido del disco, la expectativa es alta debido a la participación directa de ambos integrantes en la composición y producción de las canciones.

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Vernon y The 8 lideran un proyecto impulsado por ellos mismos

A diferencia de otros lanzamientos desarrollados completamente por la agencia, este proyecto ha sido presentado como una propuesta impulsada por los propios artistas. Tanto Vernon como The 8 figuran entre los autores y compositores del álbum debut.

Vernon ha participado durante años en la escritura y producción de canciones para SEVENTEEN, convirtiéndose en una de las figuras creativas más activas del grupo. Incluso este año fue reconocido al convertirse en miembro votante de la Academia de la Grabación, una distinción que poseen pocos artistas de K-pop.

The 8

Por su parte, The 8 ha desarrollado una carrera artística paralela que incluye lanzamientos musicales en China y proyectos relacionados con el arte contemporáneo. Entre ellos destaca "The 8 Contemporary Art", una iniciativa que combina música, danza y cine para explorar nuevas formas de expresión.

Antes de la creación de V8, ya habían colaborado en la canción "54321 (Lift Off)", incluida en el EP Stardust de The 8, una experiencia que ahora parece haber servido como punto de partida para este nuevo proyecto.

V8 se convierte en la sexta subunidad oficial de SEVENTEEN

Con este debut, V8 pasa a formar parte de las subunidades oficiales de SEVENTEEN, una estrategia que ha permitido a los integrantes explorar estilos musicales diferentes sin alejarse de las actividades del grupo principal.

La nueva dupla se suma a proyectos como BSS (BooSeokSoon), Jeonghan x Wonwoo y Hoshi x Woozi, C x M y D x S ampliando el catálogo de propuestas especiales creadas por los miembros de la agrupación.

El anuncio oficial llegó después de varias semanas de expectativa entre los fans. Desde finales de abril se desarrolló la campaña promocional denominada "V8 HUNT", una dinámica que invitaba a los seguidores a encontrar y fotografiar las letras "V8" en distintos lugares.

V8 iniciará su primera gira

El debut musical no será la única actividad de Vernon y The 8. Apenas unas semanas después del lanzamiento del álbum, ambos comenzarán su primera serie de conciertos como dúo.

La gira llevará por nombre "2026 Vernon The 8 (V8) Live" y arrancará los días 11 y 12 de julio en el KINTEX de Goyang, Corea del Sur. Posteriormente, el proyecto viajará a Hong Kong para ofrecer dos presentaciones en el AsiaWorld-Expo los días 18 y 19 de julio.