¿Falleció Seth Rogen? La verdad sobre su 'muerte' que está confundiendo a todos

El caos comenzó tras el estreno del nuevo episodio de The Boys este 29 de abril. En el capítulo, aparece una versión ficticia de Seth Rogen da mucho de qué hablar dentro de la historia de la serie de Prime Video.

El actor comparte pantalla con figuras como Christopher Mintz-Plasse, Kumail Nanjiani y Will Forte, quienes también interpretan versiones ficticias de sí mismos.

Adiós a Seth Rogen en The Boys

Durante la conversación, los personajes hablan sobre el clima político dentro del universo de la serie, dominado por el poderoso y autoritario Homelander. En medio de esta tensión, todos terminan siendo víctimas de un brutal ataque por parte de Soldier Boy, quien los elimina en una escena cargada de violencia.

Seth Rogen DANIEL COLE

¿Seth Rogen murió en la vida real?

La respuesta es clara: no. Seth Rogen está vivo.

La confusión se desató cuando fragmentos del episodio comenzaron a circular en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde su nombre rápidamente se volvió tendencia. A esto se sumó la difusión de artículos falsos que aseguraban su muerte, lo que provocó alarma entre sus seguidores.

Sin embargo, no existe ningún reporte oficial ni fuente confiable que confirme dicha información. Por el contrario, la actividad reciente del actor en redes sociales demuestra que se encuentra en buen estado.

Seth Rogen Grosby

El papel de Seth Rogen en "The Boys"

Además de aparecer ocasionalmente en pantalla, Seth Rogen tiene un rol clave detrás de cámaras en The Boys, ya que es uno de sus productores ejecutivos.

A lo largo de la serie, ha participado en varios cameos interpretándose a sí mismo —o a una versión satírica de su personalidad pública—, algo que encaja perfectamente con el tono irreverente y crítico del programa.

El episodio más reciente no solo destaca por su violencia, sino también por reunir a Rogen con Christopher Mintz-Plasse, con quien trabajó hace casi dos décadas en Superbad, una comedia que se convirtió en un clásico moderno.

Seth Rogen Especial

La viralización y el peligro de la desinformación

El caso refleja cómo una escena de ficción puede detonar una ola de desinformación en cuestión de horas. El 29 de abril, el nombre del actor se posicionó entre las principales tendencias globales, impulsado por publicaciones engañosas que aseguraban su muerte.

Este tipo de situaciones evidencian la rapidez con la que se propagan noticias falsas, especialmente cuando involucran a celebridades. En muchos casos, los usuarios comparten información sin verificar, amplificando rumores que carecen de sustento.

¿Quién es Seth Rogen?

Seth Rogen es un actor y comediante canadiense reconocido por su estilo humorístico irreverente. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas películas de comedia y también ha destacado como creador y productor de exitosos proyectos televisivos.

Su trabajo abarca tanto la actuación como la producción, consolidándose como una figura influyente en la industria del entretenimiento contemporáneo.

¿Cuándo termina “The Boys”?

La quinta temporada de The Boys comenzó a emitirse el pasado 8 de abril y contará con un total de ocho episodios. El final de temporada está programado para el 20 de mayo, marcando el cierre definitivo de la serie.

Una “muerte” que solo ocurrió en la ficción

Aunque la escena dentro de la serie fue impactante, lo cierto es que todo forma parte del universo narrativo de The Boys. Seth Rogen continúa activo profesionalmente y en contacto con sus seguidores.

La lección es clara: no todo lo que se vuelve tendencia es verdad. En tiempos donde la información viaja a gran velocidad, verificar las fuentes es más importante que nunca.

AAAT*