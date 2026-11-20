Los rumores de romance entre Mariana BO y José Eduardo Derbez finalmente tuvieron respuesta. La DJ y violinista mexicana confirmó que está saliendo con el actor, aunque aclaró que todavía no tienen una relación formal, pues apenas están comenzando a conocerse en un plan más romántico.

Durante una entrevista con el medio El Junket, Mariana habló sobre cómo surgió el acercamiento con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, reveló algunos detalles de sus primeras citas y sorprendió al enviarle un mensaje a la reconocida actriz, de quien se declaró admiradora.

Mariana BO confirma que está saliendo con José Eduardo Derbez

Mariana Bo confirma que sale con José Eduardo Derbez. @djmarianabo

Después de las especulaciones sobre un posible romance, Mariana BO decidió hablar abiertamente sobre su relación con José Eduardo. La artista explicó que ambos se conocen desde hace aproximadamente un año y medio, cuando coincidieron en el proyecto “Par de ideotas”, pero fue recientemente cuando comenzó a surgir una conexión diferente.

De acuerdo con su relato, todo tomó otro rumbo después de que invitó al actor a celebrar su cumpleaños. A partir de ese momento comenzaron a salir, compartir diferentes planes y conocerse desde otra perspectiva.

Mariana reconoció que existe interés entre ambos y que está disfrutando esta nueva etapa. Sin embargo, fue cuidadosa al aclarar que todavía no son novios.

La DJ dejó claro que están saliendo y descubriendo si su conexión puede convertirse en algo más serio, pues actualmente está abierta a las oportunidades en el amor.

La DJ destaca cualidades del hijo de Eugenio Derbez

Durante la conversación, Mariana habló de las cualidades que le gustan del hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Destacó que es un hombre talentoso, inteligente, divertido y caballeroso, además de que comparten intereses y una manera similar de disfrutar la vida.

Otro detalle que llamó la atención fue el ramo de rosas rojas que Mariana presumió en sus redes sociales y que, posteriormente, confirmó que había recibido de José Eduardo.

Aunque estos gestos han alimentado las versiones de un romance, Mariana insiste en que prefiere ir paso a paso y disfrutar el momento sin apresurar las cosas.

Mariana BO manda mensaje a Victoria Ruffo

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando le preguntaron a Mariana BO qué pensaba de Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo Derbez, y si tenía algún mensaje para ella.

La respuesta de la DJ fue contundente y estuvo acompañada de muestras de admiración hacia la protagonista de numerosas telenovelas mexicanas.

Mariana se declaró fan de la actriz y expresó su reconocimiento por su trayectoria y personalidad, al describirla como una mujer admirable.

La artista también aclaró que todavía no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Victoria Ruffo, por lo que su mensaje fue una muestra de admiración y no el resultado de un encuentro entre ambas.

La declaración generó interés porque, aunque su relación con José Eduardo apenas comienza, Mariana no dudó en hablar con cariño de la famosa actriz.

Separación de Paola Dalay

José Eduardo Derbez y Paola Dalay. @jose_eduardo92

Otro de los temas que surgieron durante la entrevista fue la anterior relación de José Eduardo con Paola Dalay, con quien tiene una hija llamada Tessa.

Al respecto, Mariana comentó que el actor le contó que llevaba cinco meses separado de la influencer.

La DJ evitó profundizar en los motivos de la ruptura y centró sus declaraciones en la etapa que actualmente está viviendo con el actor. Por ahora, dejando claro que está dispuesta a vivir nuevas experiencias y conocerlo mejor.

Incluso contó que lo invitó a acompañarla a Tomorrowland, uno de los festivales de música electrónica más importantes del mundo, en el que ella ha participado como DJ y violinista.

Mariana Bo. @djmarianabo

Mariana BO, cuyo nombre real es Sandra Mariana Borrego Robles, es una DJ, productora musical y violinista mexicana originaria de Culiacán, Sinaloa. Se ha destacado por combinar la música electrónica con el violín eléctrico en sus presentaciones, creando un estilo muy particular que la ha llevado a escenarios internacionales.

A lo largo de su carrera ha participado en importantes festivales de música electrónica, como Tomorrowland, EDC y Ultra Music Festival. En 2022 alcanzó el puesto número 34 en el ranking de los mejores DJ del mundo de DJ Mag, consolidándose como una de las exponentes mexicanas más reconocidas de este género.