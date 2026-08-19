¿Por qué los restos de Hayden Panettiere volvieron a su familia dos días después de su muerte?

La muerte de Hayden Panettiere ha dejado numerosas preguntas entre sus seguidores y, mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido, un nuevo detalle llamó especialmente la atención: los restos de la actriz fueron entregados a su familia apenas dos días después de su fallecimiento.

¿Cuándo murió Hayden Panettiere?

La protagonista de Nashville y Scream 4 murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. Dos días después, el martes 18, la Oficina del Forense del Condado de Greenville confirmó que su cuerpo ya había sido liberado y trasladado a una funeraria.

La autopsia de la actriz ya fue realizada, pero las autoridades todavía esperan resultados que podrían tardar hasta tres meses. Foto: X @shanghaidaily

Pero, ¿por qué ocurrió tan rápido si la investigación sobre su muerte todavía permanece abierta?

¿Qué reveló la autopsia de Hayden Panettiere tras su muerte?

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, la autopsia de Panettiere se completó el lunes 17 de agosto, un día después de su fallecimiento.

El forense de Greenville aseguró que no encontraron signos de trauma que hubieran contribuido al fallecimiento de la protagonista de Nashville. Instagram: Hayden Panettiere

El forense Mike Ellis explicó que durante el procedimiento no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a la muerte. Sin embargo, eso no significa que la causa definitiva del fallecimiento ya haya sido establecida.

Las autoridades señalaron que todavía deben realizarse análisis complementarios, cuyos resultados podrían tardar hasta tres meses.

Entre ellos se encuentran estudios toxicológicos y otros análisis especializados que permitirán determinar qué factores pudieron contribuir al deceso. Por ello, aunque el cuerpo fue entregado a sus familiares, la investigación continúa activa.

Aunque su cuerpo ya fue trasladado a una funeraria, la investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere continúa activa. Foto: X @chanelsuiii16

La liberación de los restos después de una autopsia no implica que el caso haya sido cerrado. Una vez completados los procedimientos forenses necesarios, las autoridades pueden entregar el cuerpo a la familia mientras continúan trabajando en los resultados de laboratorio.

¿Qué se sabe sobre las muerte de Hayden Panettiere?

Panettiere fue encontrada inconsciente en Judson Mill Lofts, un complejo de apartamentos ubicado en Greenville. Cuando llegaron los servicios de emergencia, la actriz se encontraba en paro cardíaco y los paramédicos intentaron reanimarla durante un periodo prolongado.

La llamada al 911 y los primeros reportes policiales han alimentado las dudas alrededor de su muerte, pues algunos medios han informado que se investiga la posibilidad de una sobredosis.

Las autoridades investigan qué ocurrió con la actriz, quien fue encontrada inconsciente tras sufrir un aparente paro cardíaco. Instagram: Hayden Panettiere

Sin embargo, la causa oficial todavía no ha sido determinada, por lo que cualquier versión sobre una sobredosis debe considerarse una hipótesis y no una conclusión médica.

En el lugar se encontraba Brian Hickerson, expareja de Panettiere, junto con su hermano Zach. Según el reporte policial, Hickerson mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que supuestamente utilizaba la actriz.

El detalle cobró especial relevancia debido a los antecedentes de Panettiere, quien había hablado públicamente de sus problemas con el alcohol y los opioides.

La relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson

La presencia de Hickerson en el momento de la muerte también generó cuestionamientos debido al complicado historial de la pareja.

Panettiere y Hickerson comenzaron su relación en 2018 y atravesaron diversos episodios de violencia doméstica que terminaron con arrestos y procedimientos judiciales contra él. En 2021, Hickerson fue sentenciado después de declararse culpable de cargos relacionados con lesiones a una pareja.

Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, se encontraba con ella cuando llegaron los servicios de emergencia. Especial

La relación, sin embargo, tuvo posteriormente distintos acercamientos y en meses recientes ambos fueron vistos nuevamente juntos, lo que provocó especulaciones sobre una posible reconciliación.

La madre de Hayden, Lesley Vogel, incluso manifestó que la familia no aprobaba que Hickerson volviera a formar parte de la vida de su hija.

Mientras las autoridades esperan los resultados definitivos, la familia de Panettiere podrá comenzar los preparativos para su despedida. No obstante, la pregunta sobre qué provocó realmente su muerte permanecerá abierta hasta que los estudios forenses concluyan.