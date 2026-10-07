La razón por la que a Tom Cruise no le preocupa el fracaso en taquilla de Digger

Tom Cruise aseguró que la recaudación conseguida durante el primer fin de semana de Digger no es el principal parámetro que utiliza para determinar si una película tuvo éxito.

El actor habló sobre el tema durante una entrevista con el pódcast On Film With Kevin McCarthy, publicada el mismo día del estreno. Cruise explicó que durante una producción está más interesado en conseguir una película capaz de mantenerse vigente que en sus primeros resultados comerciales.

“Cuando estoy haciendo películas, no pienso en ‘¡Fin de semana de estreno!’. Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, explicó el protagonista.

Tom Cruise protagoniza Digger, película de Alejandro González Iñárritu que tuvo un complicado debut en taquilla. IG emmaziadarcy

Digger tiene el peor fin de semana en cartelera

Sus declaraciones adquirieron otro peso después de conocerse los primeros resultados de Digger.

La película dirigida por Alejandro González Iñárritu consiguió alrededor de 8 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá.

La cifra representa uno de los estrenos más bajos de la carrera reciente de Cruise y quedó lejos de lo esperado para una producción con un presupuesto de esta magnitud. En el mercado internacional tampoco consiguió compensar completamente su desempeño en Norteamérica.

Digger obtuvo cerca de 20 millones de dólares a nivel mundial durante su estreno, por lo que comenzó su recorrido comercial con una amplia distancia entre el dinero invertido y los ingresos generados inicialmente en salas.

Cruise, sin embargo, puso como referencia otras películas cuya importancia aumentó después de su lanzamiento.

Durante la conversación, él e Iñárritu mencionaron Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, que no consiguió grandes resultados comerciales durante su estreno original.

El actor también recordó una época en la que las películas podían permanecer durante meses en cartelera. Mencionó producciones de su propia trayectoria como Rain Man y Born on the Fourth of July, estrenadas cuando el comportamiento comercial de los títulos era diferente al actual.

“¿Cómo puedo hacer una película que trascienda, perdure y evolucione?”, cuestionó

Cruise durante la entrevista antes de asegurar que considera a Digger como una producción con esas características.

Tom Cruise interpreta a Digger Rockwell en Digger, su primera colaboración con el director Alejandro González Iñárritu. IG sophiewildee

¿Cuánto necesita recaudar Digger para recuperar su inversión?

Aunque Cruise no considera determinante el resultado del primer fin de semana, las cifras colocan a Digger ante un panorama financiero complicado debido al dinero que requirió tanto su producción como su lanzamiento mundial.

El presupuesto de la película estaría entre 160 y 180 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones difundidas alrededor de su estreno. A esa cantidad se sumarían aproximadamente 100 millones destinados a publicidad y distribución.

Con esos costos, estimaciones de la industria señalan que Digger necesitaría conseguir alrededor de 350 millones de dólares en la taquilla mundial para recuperar la inversión relacionada con su producción y comercialización.

Warner Bros., sin embargo, maneja una cantidad menor y sitúa el punto de equilibrio cerca de 300 millones de dólares. Las cifras no son equivalentes debido a que los estudios no suelen revelar públicamente todos los costos e ingresos involucrados en una producción.

El reto para Digger será mantener su presencia durante las próximas semanas y conseguir una mayor aportación de los mercados internacionales, especialmente después de un estreno doméstico que quedó por debajo de las expectativas.

Tom Cruise protagoniza Digger, cinta de Alejandro González Iñárritu que enfrentó un difícil comienzo en la taquilla mundial. IG hbomax

Digger aleja a Tom Cruise de sus películas de acción

El resultado comercial también llama la atención porque Digger representa una apuesta diferente dentro de la carrera reciente de Tom Cruise. El actor se alejó de las grandes producciones de acción que dominaron buena parte de sus últimos años para trabajar por primera vez con Iñárritu.

La película mezcla comedia negra y sátira dentro de una historia relacionada con una amenaza global. Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso empresario petrolero que queda involucrado en una crisis que podría modificar buena parte del planeta.

El conflicto comienza después de que una de sus plataformas en la Antártida sufre un accidente que provoca el desplazamiento de enormes masas de hielo hacia Europa y otras regiones, colocando al personaje frente a las consecuencias de sus propias decisiones.

Para Cruise, la producción también significó trabajar con un director cuyo cine se encuentra lejos de franquicias como Mission Impossible. Alejandro González Iñárritu ha dirigido películas como Birdman y The Revenant y cuenta con cuatro premios Oscar en su trayectoria.

Digger es además la primera película de Cruise fuera del género de acción en casi una década, lo que convirtió al proyecto en uno de los cambios más notorios dentro de su filmografía reciente.

El actor volvió a referirse al proyecto durante el fin de semana de estreno mediante sus redes sociales. Cruise agradeció al elenco y al equipo involucrado en la producción y aseguró estar “muy orgulloso” del resultado conseguido junto con Iñárritu.