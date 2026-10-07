Josi Cuen confronta a fan que lo tocó indebidamente durante concierto | VIDEO

Josi Cuen se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular varios videos de uno de sus recientes conciertos en Guadalajara, donde un momento con el público terminó de manera inesperada.

Durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el cantante buscó mantenerse cerca de sus seguidores, especialmente de aquellos que se encontraban en las primeras filas.

IG: Josi Cuen

Entre canciones y el ambiente de la noche, el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón también compartió algunos tragos de tequila con el público, una dinámica que suele realizar durante algunas de sus presentaciones.

Todo parecía ir bien hasta que uno de los hombres que se encontraba cerca del intérprete comenzó a tener un comportamiento que incomodó a Josi Cuen. La situación quedó registrada en video y posteriormente las imágenes fueron compartidas en diferentes plataformas.

Fan toca indebidamente a Josi Cuen durante concierto

De acuerdo con lo que se observa en las grabaciones difundidas en redes sociales, un asistente aprovechó que Josi Cuen se encontraba cerca para tocarlo en la entrepierna en repetidas ocasiones.

IG: Josi Cuen

Ante el primer tocamiento, el cantante reaccionó lanzándole tequila en el rostro al hombre para intentar que se alejara. A pesar de esta respuesta, el asistente volvió a tocar la zona íntima del intérprete.

Fue entonces cuando la situación se volvió más tensa. Josi Cuen empujó al hombre después de que nuevamente lo tocara y el asistente respondió también con un empujón, provocando un breve enfrentamiento en medio del concierto.

En cuestión de segundos, el personal de seguridad se acercó para intervenir y separar a ambos.

Captura de pantalla

Después del incómodo episodio, el cantante decidió seguir adelante con su presentación. Incluso continuó acercándose a otros seguidores, por lo que el comportamiento de este fan no impidió que mantuviera la convivencia con el resto del público.

Por el momento, Josi Cuen tampoco ha explicado qué ocurrió desde su perspectiva ni ha dado detalles sobre el enfrentamiento con el hombre.

¿Quién es Josi Cuen?

Detrás del nombre artístico de Josi Cuen se encuentra José Isidro Beltrán Cuen, cantante nacido el 13 de febrero de 1986 en Sinaloa y conocido principalmente por su trayectoria dentro de la música regional mexicana.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando se integró a La Arrolladora Banda El Limón en 2007. Durante varios años fue una de las voces de la agrupación y participó en una etapa que lo ayudó a ganar reconocimiento entre el público.

IG: Josi Cuen

Para 2021, su camino dentro de La Arrolladora llegó a su fin y decidió continuar con nuevos proyectos. A partir de entonces comenzó a desarrollar su carrera como solista.

Más adelante, el sinaloense volvió a compartir escenario con Jorge Medina, otro de los antiguos vocalistas de La Arrolladora Banda El Limón. Los dos cantantes se reunieron para el proyecto Juntos, con el que han continuado presentándose ante sus seguidores.