Stray Kids World Tour 'RUN IT' en cines de México: fecha, boletos y lo que debes saber

Stray Kids ha mantenido una conexión especial con STAY, nombre que reciben sus fans, y recientemente volvió a demostrar el gran alcance que tiene el grupo de K-pop en nuestro país. Hace unos días, la agrupación estuvo en México, donde ofreció dos conciertos en el Estadio GNP y sus fans tuvieron la oportunidad de disfrutar en vivo de sus canciones y espectaculares presentaciones.

Sin embargo, las sorpresas para los STAY no terminan. Después de sus recientes shows, los integrantes de Stray Kids tienen preparado algo más, ya que preparan una transmisión en vivo de uno de sus conciertos de la gira “RUN IT” y la cual se podrá ver en cines de todo el mundo.

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¿Cuándo será la transmisión del concierto de Stray Kids en cines?

Los STAY tendrán una nueva oportunidad de disfrutar de Stray Kids, pero ahora desde una sala de cine.

La transmisión mundial de Stray Kids World Tour “RUN IT” LIVE VIEWING se realizará el próximo 7 de noviembre, fecha en la que seguidores de diferentes países podrán reunirse frente a la pantalla grande para disfrutar del espectáculo.

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El concierto que llegará a los cines se realizará desde el Tokyo Dome, en Tokio, Japón, uno de los recintos más importantes del país asiático y en el que Stray Kids tiene programadas varias presentaciones como parte de su gira.

Para el 7 de noviembre, el grupo tiene programado iniciar su concierto en el Tokyo Dome a las 17:00 horas, tiempo local de Japón. Sin embargo, los horarios de las funciones en México todavía están pendientes de confirmarse, por lo que los fans deberán estar atentos a los próximos anuncios.

¿Cuándo comprar boletos para ver a Stray Kids en Cinépolis?

La venta de boletos para disfrutar de Stray Kids World Tour “RUN IT” LIVE VIEWING comenzará el próximo 14 de octubre, por lo que los STAY mexicanos ya pueden marcar la fecha en el calendario para intentar conseguir sus entradas.

En México, Cinépolis será una de las cadenas encargadas de llevar el concierto a la pantalla grande. Sin embargo, por ahora todavía no se ha revelado la lista de complejos que participarán en la transmisión ni los horarios que estarán disponibles.

También falta conocer el precio de los boletos en México y si habrá diferentes tipos de funciones. Se espera que conforme se acerque el 14 de octubre se den a conocer más detalles sobre la preventa, las ciudades participantes y los cines en los que los fans podrán disfrutar del concierto.