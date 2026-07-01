¿Cuánto cuestan y cuándo saldrán palomera y vasos coleccionables de Minions & Monstruos?

¡Los Minions no llegarán solos a las salas de cine! Cinépolis acompañará el estreno de Minions & Monstruos con el lanzamiento de nuevos coleccionables de edición especial: una palomera promocional 3D y dos modelos de vaso promocional 3D inspirados en la nueva película de Universal.

La colección estará disponible en complejos participantes y busca convertirse en uno de los artículos más buscados por los fans de los personajes amarillos, especialmente por quienes acostumbran reunir palomeras, vasos y promocionales de grandes estrenos animados.

La venta general arrancará el 2 de julio de 2026, aunque los socios de Club Cinépolis tendrán acceso a una preventa exclusiva.

¿Cuánto cuesta la palomera de Minions & Monstruos en Cinépolis?

La Palomera Promocional 3D de Minions & Monstruos tendrá un precio de 620 pesos mexicanos.

El costo incluye palomitas clásicas sabor mantequilla. Si el cliente quiere cambiar el sabor, podrá hacerlo con un cargo adicional.

Los costos extra serán de:

20 pesos adicionales por palomitas sabor Caramelo, Takis Fuego, Doritos Nacho o combinaciones de estos sabores.

por palomitas sabor Caramelo, Takis Fuego, Doritos Nacho o combinaciones de estos sabores. 25 pesos adicionales por palomitas sabor Cheetos Mix.

La palomera estará disponible hasta agotar existencias y su venta dependerá del inventario de cada complejo Cinépolis.

¿Cuánto cuestan los vasos 3D de Minions & Monstruos?

Además de la palomera, Cinépolis lanzará dos modelos de Vaso Promocional 3D.

Los diseños disponibles serán:

Cowboy

Viking

Cada vaso tendrá un precio de 245 pesos mexicanos e incluirá refresco.

Al igual que la palomera, la disponibilidad de los vasos dependerá de cada cine participante. También podrían aplicarse límites de compra por cliente para permitir que más fans puedan adquirirlos.

¿Cuándo salen a la venta los coleccionables?

La preventa exclusiva para socios Club Cinépolis ya se encuentra activa para miembros registrados que hayan realizado al menos una transacción antes del 30 de junio, con un mínimo de 24 horas de anticipación.

Durante esta etapa, la compra estará limitada a una palomera y un vaso por tarjeta.

La venta general iniciará el 2 de julio de 2026 en los complejos participantes, de acuerdo con los horarios de apertura de cada cine y hasta agotar existencias.

Por tratarse de productos coleccionables, Cinépolis recomienda revisar disponibilidad directamente en el complejo al que se planea asistir.

¿De qué trata Minions & Monstruos?

Minions & Monstruos llevará a los personajes amarillos a una aventura inspirada en el Hollywood clásico de la década de 1920.

En esta nueva historia, los Minions intentan filmar su propia película sobre criaturas gigantes. El problema comienza cuando, en su búsqueda por conseguir monstruos reales para su producción, liberan por accidente una fuerza sobrenatural oculta en un antiguo libro de hechizos.

A partir de ese momento, el caos se desata y los Minions deberán trabajar juntos para enfrentar una amenaza que mezcla comedia, monstruos y cine dentro del cine.

La película funciona como un homenaje al origen de la industria cinematográfica y a las historias clásicas de monstruos, pero con el humor físico y absurdo que caracteriza a la franquicia.

Recomendaciones para conseguir la palomera y vasos

Si quieres comprar alguno de los coleccionables de Minions & Monstruos, lo mejor es tomar en cuenta lo siguiente:

Revisar si tu complejo Cinépolis participa en la promoción.

Llegar temprano el día de venta general.

Considerar que la disponibilidad puede variar por cine.

Preguntar directamente en dulcería por existencia y límites de compra.

Recordar que las imágenes promocionales son ilustrativas y el producto final puede tener variaciones.

La venta general de la palomera y vasos 3D de Minions & Monstruos comenzará el 2 de julio de 2026 en Cinépolis, con precios de 620 pesos para la palomera y 245 pesos por cada vaso coleccionable.