Minions & Monstruos, ¿quién es quién en el doblaje latino de la película?

Los entrañables personajes amarillos de Illumination están de regreso con una nueva aventura llena de humor, caos y referencias al cine clásico. Minions & Monstruos, el nuevo spin-off de la exitosa franquicia de Mi villano favorito, llegó a los cines este 1 de julio de 2026.

¿Cuál es la trama de Minions & Monstruos?

En esta nueva aventura, los Minions desean filmar su propia película de terror. Para lograrlo, emprenden una búsqueda de monstruos reales que puedan protagonizar su producción.

La película rinde homenaje a los monstruos clásicos del cine como Frankenstein y el Hombre Lobo. Foto: Illumination

Sin embargo, el plan termina saliéndose de control cuando las legendarias criaturas comienzan a sembrar el caos, obligando a los pequeños personajes amarillos a encontrar una solución antes de que el mundo entero pague las consecuencias.

La historia incluye constantes referencias a personajes clásicos como Frankenstein, el Hombre Lobo y otras figuras emblemáticas del cine fantástico, lo que convierte a la cinta en un homenaje para los amantes de las películas de monstruos.

¿Quién es el reparto de Minions & Monstruos?

Además de su divertida trama, uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre el público latinoamericano es el elenco de voces en español, integrado por reconocidas figuras del entretenimiento mexicano como Carlos Ballarta, Abel Sáenz "Abelito" y el periodista deportivo Alberto Lati.

¿Cuál es el personaje de Carlos Ballarta en Minions & Monstruos?

El encargado de interpretar a Dort, un peculiar robot alienígena que observa con curiosidad el comportamiento de los seres humanos, es el comediante Carlos Ballarta.

Carlos Ballarta presta su voz a Dort, un curioso robot extraterrestre. FB

Aunque muchos lo identifican por sus exitosos especiales de stand up como Furia Ñera y Falso Profeta, además de su gira Naco Ladino, Ballarta recordó que el doblaje fue una de sus primeras profesiones y que cuenta con más de una década de experiencia prestando su voz a distintos personajes.

Para el comediante, interpretar a Dort fue un proceso muy natural porque encontró similitudes entre el personaje y el tipo de humor que ha desarrollado durante años.

Según explicó, gran parte de su comedia consiste en cuestionar las conductas humanas desde una mirada curiosa, exactamente como lo hace el robot extraterrestre dentro de la película.

Ballarta también destacó que el doblaje requiere construir emociones a partir del guion y no necesariamente parecerse al personaje físicamente, algo que considera parte fundamental del trabajo actoral.

¿Cuál es el personaje de Abelito en Minions & Monstruos?

Otra de las sorpresas de la versión en español es la participación de Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, quien presta su voz a Goomi, un pequeño monstruo verde que promete convertirse en uno de los personajes favoritos de la cinta.

Abelito debuta en el doblaje interpretando al entrañable monstruo Goomi. FB

El influencer, que ganó popularidad tras participar en La Casa de los Famosos México 2025, vive con este proyecto su primera experiencia dentro del doblaje profesional.

Abelito confesó que inmediatamente se sintió identificado con Goomi por su personalidad divertida, tierna y un poco caótica.

Es muy chistoso, muy tierno, más pequeño que los Minions… pero también es un desastre", comentó entre risas durante la promoción de la película.

El creador de contenido aseguró que trabajar en una franquicia tan importante representó un enorme reto, aunque también una experiencia que le gustaría repetir en el futuro.

¿Cómo se llama el personaje de Alberto Lati en Minions & Monstruos?

Uno de los nombres que más llamó la atención en el reparto es el del periodista deportivo Alberto Lati, quien deja por un momento las narraciones futbolísticas para interpretar a Elwood Bright, un productor cinematográfico que descubre el potencial de los Minions.

Alberto Lati sorprende al dar voz al productor cinematográfico Elwood Bright. FB

El comunicador describió esta oportunidad como un sueño inesperado y reconoció que el mayor desafío fue aprender el peculiar idioma de los Minions, una mezcla de sonidos y palabras creada por Pierre Coffin.

Lati también destacó que la película funciona como un homenaje a la historia del cine, un aspecto que considera uno de sus mayores atractivos.

¿Cómo se llama el personaje de Andy Muschietti en Minions & Monstruos?

Muschietti asume el rol de Max, un director de cine que equilibra un carácter severo con un lado sumamente afectuoso.

En la trama, su set de rodaje se convierte en el escenario de un divertido caos invadido por los minions. FB

Para Muschietti, este personaje —interpretado por Christoph Waltz en la versión original en inglés— representó la oportunidad perfecta para debutar en el doblaje comercial, aportando su propia experiencia detrás de cámaras y su identidad latinoamericana a un universo animado que, además, rinde un constante tributo a los grandes íconos de la historia del cine.

El origen de los Minions

Desde su debut en 2010 dentro de Mi villano favorito, los Minions se han convertido en uno de los fenómenos más importantes de la animación contemporánea.

La nueva aventura de los Minions combina humor, caos y referencias al cine fantástico. Universal Pictures

Las distintas películas de la franquicia han superado los 5 mil 600 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándose como una de las sagas más exitosas de Universal Pictures e Illumination.

Ahora, Minions & Monstruos apuesta por expandir ese universo con una historia ambientada en los años veinte, donde el cine, los monstruos clásicos y el humor absurdo se combinan para ofrecer una aventura dirigida a toda la familia.