A pocos días de llegar a los cines, Supergirl ya comenzó a recibir sus primeras reseñas. La nueva película de DC protagonizada por Milly Alcock debutó con un 59% de aprobación en Rotten Tomatoes, una calificación que refleja opiniones divididas entre los críticos que ya pudieron verla.

Las primeras reacciones coinciden en destacar el trabajo de la actriz australiana, pero también señalan algunos problemas relacionados con la historia y el desarrollo de la película. Esto ha provocado que las expectativas alrededor del proyecto se mantengan abiertas de cara a su estreno comercial.

Supergirl debuta con 59% en Rotten Tomatoes

Las críticas de Supergirl comenzaron a publicarse tras las funciones organizadas para la prensa especializada.

Actualmente, la película registra un 59% de aprobación en Rotten Tomatoes, una plataforma que recopila reseñas de medios y periodistas de cine para ofrecer una valoración general de cada estreno.

Aunque la cifra puede cambiar conforme se publiquen más opiniones, el resultado inicial muestra una recepción menos entusiasta que la obtenida por Superman el año pasado.

Las reseñas publicadas hasta ahora muestran una mezcla de comentarios positivos y negativos. Mientras algunos críticos consideran que la película ofrece una aventura entretenida dentro del universo de DC, otros creen que no alcanza el nivel que prometía su material de origen.

Supergirl divide opiniones antes de su estreno; debuta con 59% en Rotten Tomatoes Redes Sociales

Milly Alcock es uno de los aspectos mejor valorados de la película

Si hay algo en lo que coinciden muchas de las primeras opiniones es en la actuación de Milly Alcock.

La actriz, que ganó popularidad internacional gracias a La Casa del Dragón, interpreta a Kara Zor-El, la prima de Superman. Desde su breve aparición en la película de Clark Kent, su versión del personaje despertó interés entre los seguidores de DC.

Ahora, tras el estreno para la prensa, varios medios destacan que Alcock aporta personalidad, energía y presencia a la protagonista.

Algunas reseñas señalan que buena parte del peso emocional de la historia recae sobre ella y que consigue sostener varias de las escenas más importantes de la película.

Incluso entre las críticas menos favorables, la actuación de Alcock suele aparecer como uno de los elementos mejor valorados.

Supergirl no tiene escenas postcréditos Especial

¿Qué críticas ha recibido la película?

Las observaciones más frecuentes apuntan al guion.

Diversos críticos consideran que la película no aprovecha completamente las posibilidades de Supergirl: Woman of Tomorrow, el cómic que sirvió como inspiración principal para esta adaptación.

Algunas reseñas mencionan que la historia funciona como una aventura espacial, pero que le falta profundidad en varios de los temas que hicieron popular a la obra original.

También hay comentarios sobre algunos personajes secundarios, que para ciertos medios resultan poco memorables dentro del desarrollo de la trama.

Entre las opiniones más comentadas se encuentra la del crítico Owen Gleiberman, de Variety, quien cuestionó varias decisiones creativas de la película y consideró que el resultado final no logra destacar dentro del género de superhéroes.

Por otro lado, medios como Discussing Film valoraron positivamente el trabajo de Milly Alcock y destacaron algunos aspectos emocionales de la historia, aunque también señalaron limitaciones en el guion.

Supergirl se integra al nuevo Universo DC. Foto: Redes Sociales

¿Cuándo se estrena Supergirl en México?

Supergirl llegará a los cines mexicanos el próximo 26 de junio de 2026.

La película está dirigida por Craig Gillespie, conocido por trabajos como Yo, Tonya y Cruella, y cuenta con Milly Alcock como protagonista.

Su estreno marcará el segundo gran lanzamiento cinematográfico del nuevo DCU y permitirá conocer si la opinión del público coincide con las primeras críticas o si la historia de Kara Zor-El encuentra una mejor recepción entre los espectadores.

Por ahora, las reseñas dejan un panorama mixto: elogios para su protagonista y opiniones divididas sobre la historia que acompaña su debut en solitario en la pantalla grande.