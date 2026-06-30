‘¡Bello! Todo lo que debes saber del estreno de 'Minions & Monstruos'

Minions & Monstruos llega al cine y te contamos todo sobre la fecha, trama, doblaje y lo que debes saber de la nueva cinta de las criaturas amarillas más fascinantes del séptimo arte.

Minions & Monstruos (Minions & Monsters) es una de las producciones animadas más esperadas del año. Tras el éxito rotundo de las entregas anteriores, Universal Pictures ha decidido expandir este vibrante universo cinematográfico con una propuesta que promete altas dosis de comedia, acción y una narrativa sumamente ingeniosa orientada al público de todas las edades.

Los minions, que originalmente conocimos como los fieles y torpes ayudantes del carismático villano Gru, han logrado consolidar un imperio cultural masivo de manera independiente.

Desde su primera aparición en las pantallas en el año 2010, estas pequeñas criaturas que se comunican a través de un idioma peculiar han impulsado a la franquicia global a recaudar cifras astronómicas que superan con creces los 5.6 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

En esta ocasión, Minions & Monstruos no solo llega con la garantía de una producción de primer nivel técnico, sino que también aterriza respaldada por un meticuloso e interesante trabajo de adaptación para los mercados de habla hispana, el cual incluye la sorpresiva participación de destacadas figuras del ámbito del entretenimiento, el periodismo deportivo y la comedia de stand-up.

Minions & Monstruos Universal Pictures

¿De qué trata Minions & Monstruos?

La historia comienza cuando los Minions son llamados para involucrarse en un ambicioso proyecto cinematográfico donde asumirán el rol de directores de cine, una oportunidad perfecta para dar rienda suelta a su creatividad sin límites y a su característico estilo caótico de resolver los problemas cotidianos.

Sin embargo, el verdadero conflicto de la historia surge cuando se dan cuenta de un pequeño inconveniente logístico: la película que planean filmar requiere la participación indispensable de temibles y fantásticas criaturas, pero el estudio de grabación no cuenta con monstruos en su plantilla ni en los presupuestos iniciales de preproducción.

Lejos de desanimarse o cancelar el rodaje, los Minions toman la decisión de abandonar la comodidad del set de grabación y embarcarse en un viaje internacional con un objetivo muy claro: localizar, reclutar y convencer a monstruos reales y salvajes de unirse a las filmaciones para que su largometraje pueda convertirse en una realidad.

Las criaturas monstruosas, que inicialmente se muestran agresivas o confundidas ante la inesperada presencia de los pequeños protagonistas amarillos, se verán envueltas en las dinámicas y divertidas ocurrencias de estos seres, creando un contraste cómico que promete arrancar carcajadas continuas a los asistentes.

Minions & Monstruos Universal Pictures

El equipo detrás de Minions & Monstruos

La dirección de la cinta corre a cargo de Pierre Coffin, el cineasta francés que co-dirigió la trilogía original de Mi Villano Favorito y la primera entrega cinematográfica en solitario de los Minions en el año 2015.

Coffin no solo aporta su probada visión artística para coordinar el ritmo visual de la comedia física, sino que además retoma su icónico e insustituible rol prestando su propia voz para dar vida a los diálogos y ruidos que ejecutan los protagonistas de la película.

El guion fue estructurado de manera conjunta por el propio Coffin y el guionista Brian Lynch, un veterano de la industria de la animación que ya demostró su destreza en proyectos como La vida secreta de tus mascotas y en las previas andanzas de los secuaces amarillos.

La producción del proyecto cuenta con el respaldo financiero y estratégico de Chris Meledandri, el respetado fundador de Illumination, y de Bill Ryan, una de las mentes brillantes que recientemente estuvo involucrada en el fenómeno global de taquilla de Super Mario Bros: La película.

¿Quiénes participan en el doblaje de Minions & Monstruos?

Una de las incorporaciones más sorpresivas y comentadas de este elenco para la versión en español es el debut profesional del periodista deportivo, escritor y conferencista mexicano, Alberto Lati.

Lati asume el reto de prestarle su voz a un personaje clave dentro de la trama de la película llamado Elwood. En diversas entrevistas, ha compartido que experimentó dificultades técnicas al adentrarse en esta nueva tarea.

Sumándose al talento de Alberto Lati, la versión doblada al español de Minions & Monstruos cuenta con la participación del comediante de stand-up Carlos Ballarta, conocido a nivel nacional por su ácido sentido del humor y su particular tono de voz, quien promete inyectarle una personalidad sumamente divertida e inolvidable a su respectivo personaje animado dentro del filme.

De igual manera, la producción de voces incorpora el talento del creador de contenido y locutor conocido como Abelito, redondeando una alineación que busca conectar de forma directa tanto con las audiencias tradicionales como con las nuevas generaciones digitales.

Minions & Monstruos Universal Pictures

¿Cuándo se estrena Minions & Monstruos en México?

Minions & Monstruos llegará a las pantallas cinematográficas de la República Mexicana el 1 de julio de 2026. Los boletos ya pueden comprarse para el estreno, en los distintos complejos del país.