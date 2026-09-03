Miley lanza 'Bass Persuades', su primer sencillo tras dejar atrás el apellido Cyrus

Miley Cyrus inició oficialmente una nueva etapa artística bajo el nombre MILEY y estrenó “Bass Persuades”, primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

La canción forma parte de Bass Persuades, el décimo disco de la artista, que llegará el 18 de septiembre bajo Atlantic Records. El proyecto marca su primer álbum desde Something Beautiful, publicado en 2025, y también su primera era discográfica con esta nueva identidad.

El sencillo llegó acompañado de un video dirigido por Mert Alas, en el que Miley aparece en una atmósfera nocturna, sensual y llena de movimiento, como si el bajo de la canción fuera capaz de arrastrar a todos hacia la pista.

Bass Persuades: Miley quiere que todos bailen

Con “Bass Persuades”, Miley se aleja del tono más cinematográfico y rockero de parte de su etapa anterior para entrar en una canción de energía bailable, con sintetizadores inspirados en los años ochenta y un ritmo pensado para el club.

La frase que más llamó la atención aparece como una declaración de principios dentro del tema:

“Los jóvenes no quieren bailar”.

Lejos de quedarse en esa idea, la canción parece responderle con insistencia. En otro momento, Miley canta:

“Si no nos movemos, nena, nena, ¿por qué estamos aquí?”.

El resultado es una canción que juega con una contradicción muy pop: hablar de una generación que parece cansada de bailar mientras construye una base diseñada precisamente para mover el cuerpo.

Bass Persuades llegará el 18 de septiembre de 2026. IG miley

El video convierte un club de póker en pista de baile

Dirigido por Mert Alas, el video muestra a Miley entrando en un club de póker de Nueva York, donde su presencia y la fuerza del bajo comienzan a transformar el ambiente. La escena pasa de la tensión del juego a una especie de liberación colectiva a través del baile.

Pitchfork describió el sencillo como una mezcla de pop y post-punk, acompañado por un video con fuerte inspiración en la cultura del cuero.

Aunque Miley había adelantado esta etapa con un video en el que aparecía tocando una Fender Stratocaster, “Bass Persuades” no apuesta por el rock de guitarras como eje principal, sino por una producción más física, nocturna y electrónica.

Miley presenta su nueva era sin el apellido Cyrus

El lanzamiento también confirma el cambio de nombre artístico de la cantante, quien ahora aparece profesionalmente solo como Miley.

Miley Cyrus anunció Bass Persuades, su nuevo álbum de estudio. IG miley

El movimiento comenzó a generar conversación después de que la artista actualizara sus redes sociales, su sitio web y la imagen promocional de su nuevo proyecto. Pitchfork reportó que la cantante ahora se presenta “solo como Miley”, al menos profesionalmente, dentro de esta nueva etapa.

La decisión ha sido leída por fans como una forma de marcar distancia entre etapas anteriores y abrir un capítulo más directo, minimalista y conceptual en su carrera.

¿Qué se sabe del álbum Bass Persuades?

El álbum Bass Persuades será lanzado el 18 de septiembre y estará integrado por 10 canciones. Entre los temas confirmados aparecen “Bass Persuades”, “Different Religion”, “Let’s Get Married”, “Orbit”, “Aftermath”, “REDLIGHTS”, “Neon Signs”, “Innocent Ways”, “Snow” y “Bass Persuades Remixx”.

El disco también incluirá colaboraciones con Model/Actriz en “Different Religion” y con Andrew Wyatt, de Miike Snow, en “Neon Signs”.

Miley explicó en redes que el título del álbum está relacionado con la manera en que la música atraviesa distintas emociones.

“La música se apodera de nosotros”, escribió la cantante.

También describió el proyecto como un recorrido por la vida, el amor, el dolor y todo lo que existe entre ambos extremos.

Miley volverá al Hollywood Bowl

Además del lanzamiento del álbum y el estreno del sencillo, Miley también anunció dos conciertos especiales en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles.

De acuerdo con Ticketmaster, las presentaciones están programadas para el 16 y 18 de octubre de 2026. La venta general iniciará el 10 de septiembre a las 10:00 horas, tiempo local del recinto.

Estos shows acompañarán el lanzamiento de Bass Persuades y marcarán una de las primeras oportunidades para escuchar en vivo esta nueva etapa de Miley.