Miley Cyrus anuncia nuevo disco y esperado regreso a los escenarios; cuándo estrena Bass Persuades

Miley Cyrus está lista para comenzar otra etapa en su carrera. Después de las transformaciones musicales que ha experimentado en los últimos años, la cantante anunció un nuevo álbum y preparó dos presentaciones especiales para llevarlo al escenario pocas semanas después de su estreno.

¿Cuándo sale Bass Persuades, el nuevo disco de Miley Cyrus?

El nuevo álbum de Miley Cyrus llevará por nombre Bass Persuades y estará disponible a partir del 18 de septiembre de 2026. Se trata del décimo disco de estudio de la cantante y llegará poco más de un año después de Something Beautiful.

El lanzamiento también marcará un cambio importante detrás de su música. Bass Persuades será publicado por Atlantic Records, sello al que Miley se incorporó después de trabajar con Columbia Records en sus dos discos anteriores.

La cantante confirmó el proyecto este 1 de septiembre a través de sus redes sociales, donde también explicó qué representa para ella el título elegido para esta nueva producción.

Miley relacionó el concepto con la capacidad que tiene la música para acompañar diferentes emociones y momentos de la vida. Para la artista, una canción puede estar presente tanto en etapas de alegría como durante una ruptura o un periodo complicado.

El anuncio llega después de que la cantante comenzara a dar pistas sobre su siguiente etapa musical. Durante los días previos apareció una campaña publicitaria en Los Ángeles en la que su rostro y su nombre fueron utilizados para anticipar que algo nuevo estaba en camino.

Miley Cyrus anunció Bass Persuades, su nuevo álbum de estudio. IG miley

Miley Cyrus también regresa a los escenarios

El disco no llegará solo. Miley Cyrus confirmó dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles para los días 16 y 18 de octubre de 2026, casi un mes después del estreno de Bass Persuades.

Las presentaciones fueron anunciadas bajo el nombre Bass Persuades - Live at the Hollywood Bowl, por lo que estarán relacionadas directamente con el nuevo álbum.

Los conciertos comenzarán a las 19:30 horas y contarán con Model/Actriz como agrupación invitada durante ambas noches.

La preventa de entradas comenzará el 8 de septiembre, mientras que la venta general está programada para el 10 de septiembre.

Las fechas tienen un significado especial para Miley. Aunque ha desarrollado buena parte de su carrera en Los Ángeles y ha asistido al Hollywood Bowl como espectadora, esta será la primera ocasión en la que encabece un concierto en ese escenario.

El regreso también resulta importante porque Miley ha reducido considerablemente sus presentaciones en vivo durante los últimos años y no ha anunciado una gira tradicional para acompañar sus lanzamientos más recientes.

Miley Cyrus regresará a los escenarios con dos conciertos en Los Ángeles. IG miley

¿Miley Cyrus hará una gira con Bass Persuades?

Por ahora, los conciertos del 16 y 18 de octubre son las únicas presentaciones anunciadas alrededor del nuevo disco y no existe confirmación de una gira internacional.

La cantante ha hablado anteriormente sobre las dificultades que implica realizar recorridos extensos y el impacto que pueden tener en su bienestar y su vida cotidiana. Esto ha provocado que sus apariciones sobre los escenarios sean mucho más selectivas.

Su último gran tour mundial fue el Bangerz Tour, realizado entre 2014 y 2015. Desde entonces ha encabezado conciertos y festivales, además de organizar el Attention Tour en 2022, pero no ha regresado al modelo de las largas giras que caracterizaron sus primeros años.

Durante 2025, por ejemplo, apareció junto a Beyoncé en París para interpretar II Most Wanted, colaboración incluida originalmente en Cowboy Carter.

Los dos conciertos del Hollywood Bowl representan así uno de sus regresos más importantes frente al público, aunque hasta ahora no hay indicios oficiales de que sean el comienzo de un tour más amplio.

Bass Persuades llega después de Something Beautiful

El décimo álbum de Miley aparece poco tiempo después de Something Beautiful, publicado en mayo de 2025.

Ese proyecto estuvo acompañado por una propuesta visual y permitió a la cantante continuar experimentando con diferentes sonidos después del enorme éxito comercial que había conseguido con Endless Summer Vacation.

Este último álbum llegó en 2023 e incluyó Flowers, uno de los mayores éxitos de toda su carrera.

La canción alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 y posteriormente le permitió conseguir sus primeros premios Grammy competitivos. En 2024 ganó grabación del año y mejor interpretación pop solista gracias al tema.

Con Bass Persuades, la cantante vuelve a cambiar rápidamente de etapa sin esperar varios años entre producciones. También comienza su relación con Atlantic Records después de haber publicado Plastic Hearts, Endless Summer Vacation y Something Beautiful durante distintas fases de su evolución musical.

Bass Persuades llegará el 18 de septiembre de 2026. IG miley

¿Miley Cyrus dejará de utilizar su apellido?

Otro detalle del anuncio llamó la atención de sus seguidores. La campaña del álbum ha comenzado a utilizar únicamente Miley para identificar a la cantante.

Su sitio oficial, material promocional y diferentes publicaciones relacionadas con Bass Persuades han reducido su nombre artístico a una sola palabra.

La decisión ha provocado especulaciones sobre si la artista abandonará definitivamente el apellido Cyrus durante esta etapa. Sin embargo, hasta ahora Miley no ha explicado públicamente que exista una ruptura familiar detrás de la elección ni ha detallado si el cambio será permanente.