Después de varios meses de silencio y en medio de la controversia legal que enfrenta por acusaciones de presunta agresión sexual, Vadhir Derbez reapareció públicamente este 20 de noviembre para hablar sobre su situación jurídica y responder a los señalamientos que han circulado en su contra.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre las acusaciones en su contra?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el actor se mostró visiblemente afectado y cuestionó la manera en que algunos medios de comunicación han abordado su caso.

El actor aseguró que no está huyendo de la justicia y explicó por qué había evitado hablar públicamente de las acusaciones. @vadhird

Con un mensaje que, explicó, había preparado por escrito para no dejar fuera ningún detalle, el hijo de Eugenio Derbez se dirigió tanto a sus seguidores como a la prensa.

En su intervención, aseguró que su silencio no debía interpretarse como una aceptación de las acusaciones y explicó que había decidido no dar declaraciones anteriormente por recomendación de sus abogados, quienes le advirtieron que hacerlo podría interferir con el procedimiento legal.

Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”, expresó el también cantante, quien rechazó las versiones que apuntan a que estaría escondiéndose o evadiendo a las autoridades.

Según explicó, algunas personas lo han buscado en domicilios donde no vive e incluso en un país en el que no reside, situaciones que, desde su perspectiva, han alimentado una narrativa equivocada.

Vadhir Derbez asegura que fue víctima de un intento de extorsión

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la acusación de presunta extorsión que el actor había mencionado anteriormente. De acuerdo con su versión, todo comenzó cuando se negó a entregar dinero ante las amenazas que habría recibido, por lo que decidió acudir a las instancias correspondientes.

Vadhir Derbez insistió en que fue víctima de un intento de extorsión y aseguró que cuenta con evidencias para demostrarlo. IG

Vadhir lamentó que esta parte de la historia no tenga la misma atención mediática que los señalamientos en su contra y aseguró que cuenta con evidencias, videos e inconsistencias que, afirma, deben ser consideradas durante la investigación.

También cuestionó las versiones relacionadas con la supuesta filtración de la carpeta de investigación y defendió el trabajo de sus representantes legales, luego de que algunos espacios televisivos señalaran presuntas irregularidades en la actuación de su abogado.

En lugar de manejar esto como un intento de extorsión, han preferido tacharme de agresor sexual”, manifestó, al considerar que la cobertura del caso ha afectado su reputación, su carrera profesional y a sus seres queridos.

Visiblemente afectado, el también cantante pidió a periodistas e influencers investigar antes de difundir señalamientos como hechos comprobados. IG

El actor también hizo referencia a las publicaciones del periodista Carlos Jiménez, a quien acusó de difundir información confidencial y contribuir a construir una imagen de culpabilidad antes de que exista una resolución judicial.

Vadhir pide respeto a su privacidad

Hacia el final de su video, el actor reconoció que han sido días especialmente complicados para él y su familia. También hizo un llamado a periodistas, conductores e influencers para que eviten presentar rumores o testimonios no corroborados como hechos comprobados.

Mi presunción de inocencia ha quedado sepultada entre titulares, rumores y juicios anticipados”, expresó, al pedir que los asuntos legales se resuelvan en los tribunales y no mediante debates en redes sociales.

El actor aseguró que las versiones difundidas sobre su caso han perjudicado su reputación, su carrera y la tranquilidad de su familia. @vadhird

Finalmente, aclaró que no busca impedir que los medios informen sobre el caso, sino que lo hagan con responsabilidad y rigor periodístico, mientras las autoridades esclarecen los hechos.

El también cantante agradeció a quienes le han mostrado su apoyo durante este complicado momento y reiteró su petición de respeto a la privacidad de su familia, mientras continúa el proceso que mantiene su nombre en el centro de la conversación pública.