El actor Vadhir Derbez enfrenta nuevos señalamientos por presunta violencia sexual. De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una segunda denuncia en su contra habría llegado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Qué investiga la FEVIMTRA en el caso de Vadhir Derbez?

La acusación estaría relacionada con una presunta agresión sexual contra una adolescente de 15 años durante un viaje a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean. Según los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido cuando la embarcación navegaba en aguas internacionales, lo que situaría el caso en el ámbito federal.

De acuerdo con Carlos Jiménez, la FEVIMTRA habría abierto una investigación por los hechos denunciados contra Vadhir Derbez. IG vadhird

La información fue difundida por Jiménez, conocido como C4, a través de sus redes sociales, donde señaló que la joven también habría denunciado presuntas amenazas por parte del actor para evitar que revelara lo sucedido.

De acuerdo con esa versión, Derbez presuntamente le habría advertido que, debido a su fama, podría perjudicarla si hablaba sobre la supuesta agresión. Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha confirmado públicamente los detalles de esta denuncia, ni la edad de la presunta víctima o las circunstancias específicas de los hechos.

La nueva acusación se suma a otro proceso que enfrenta el hijo de Eugenio Derbez ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), aunque ambos expedientes serían independientes.

¿Qué se sabe de la segunda denuncia contra Vadhir Derbez?

Según los reportes, la presunta agresión habría ocurrido durante una travesía en el Icon of the Seas, uno de los barcos de Royal Caribbean. La presencia de Vadhir y su hermano José Eduardo Derbez en dicha embarcación quedó documentada en septiembre de 2026, a través de fotografías y videos que ambos compartieron en sus redes sociales.

Una adolescente de 15 años habría denunciado al actor por una presunta agresión sexual ocurrida en aguas internacionales. IG vadhird

Los actores viajaron acompañados de un grupo de amigos y mostraron parte de sus actividades durante el recorrido, un viaje que, según sus publicaciones, llevaban varios años planeando.

No obstante, las imágenes difundidas únicamente permiten corroborar que ambos estuvieron en el crucero. Hasta ahora, no existe información pública que permita confirmar que alguna de las personas que aparece en el material sea la denunciante o que las publicaciones documenten algún delito.

La investigación, de acuerdo con la información periodística, se encuentra en manos de la FEVIMTRA, organismo especializado en delitos relacionados con violencia contra las mujeres y trata de personas dentro de las competencias federales.

La presunta víctima también habría señalado que el actor la amenazó para que no revelara lo ocurrido. IG vadhird

¿Qué es la FEVIMTRA y por qué investigaría el caso?

La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas forma parte de la FGR y tiene entre sus atribuciones investigar delitos de competencia federal relacionados con estas materias.

En este caso, la presunta ubicación de los hechos en aguas internacionales y la edad señalada de la denunciante forman parte de las circunstancias que, según los reportes, habrían llevado el asunto ante una instancia federal.

La segunda denuncia contra el actor sería independiente del caso que investiga la Fiscalía de la Ciudad de México. IG vadhird

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una postura oficial de la Fiscalía que confirme públicamente la apertura de esta carpeta de investigación o que detalle las diligencias realizadas.

¿Qué pasó con la primera denuncia contra Vadhir Derbez por presunta violación?

Esta nueva acusación se conoce después de que la Fiscalía capitalina confirmara una investigación contra el actor por una denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años.

La joven señaló que presuntamente fue agredida sexualmente durante la grabación de un videoclip en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán. Según su versión, el actor habría tenido contacto físico con ella sin su consentimiento en un camerino.

La nueva acusación se suma a la denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años por hechos ocurridos durante un videoclip. IG vadhird

La FGJCDMX informó que reunió datos de prueba para judicializar el caso y obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación. Sin embargo, esta quedó sin efectos después de que la defensa promoviera un juicio de amparo.

La resolución permitió que Derbez enfrentara el procedimiento en libertad, pero no significó el cierre de la investigación ni una declaración de inocencia.

El actor rechazó los señalamientos y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que los hechos denunciados no ocurrieron. Su defensa también negó que se encuentre prófugo y sostuvo que no ha recibido notificación de una segunda investigación.

Por ahora, Vadhir Derbez no ha emitido una declaración pública sobre los nuevos señalamientos relacionados con el crucero. Ambos casos permanecen sujetos a las investigaciones correspondientes y las acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades.