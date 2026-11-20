Una nueva denuncia por delitos sexuales coloca al actor francés Gérard Depardieu bajo la atención de las autoridades. El caso también involucra al escritor Michel Houellebecq y al director de una película en la que ambos trabajaron.

Investigan a Gérard Depardieu por violación durante el rodaje de Thalasso

Las autoridades francesas investigan a Gérard Depardieu y al escritor Michel Houellebecq por presuntos delitos sexuales, luego de que una actriz denunciara haber sido víctima de una violación en grupo y agresiones sexuales mientras participaba en una producción cinematográfica.

El caso fue revelado por el medio francés Mediapart, que tuvo acceso al testimonio de la denunciante y a documentos relacionados con los hechos. La investigación quedó a cargo de la policía judicial de París, según confirmó una fuente cercana al procedimiento.

La denuncia fue presentada en mayo de 2025 mediante un recurso de constitución de parte civil, un mecanismo del sistema judicial francés que permite a las víctimas solicitar la intervención de la justicia penal y participar en el procedimiento.

Los señalamientos también involucran al cineasta Guillaume Nicloux, quien dirigió Thalasso, película en la que Depardieu y Houellebecq compartieron créditos y que llegó a los cines en 2019.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, los tres enfrentan distintos señalamientos.

Gérard Depardieu, por presunta violación en grupo y agresiones sexuales.

Michel Houellebecq , por presuntas agresiones sexuales y complicidad en una violación en grupo.

Guillaume Nicloux , por presunta complicidad en violación y agresiones sexuales.

Los involucrados mantienen la presunción de inocencia respecto a los hechos denunciados.

Gérard Depardieu enfrenta una nueva investigación por presuntos delitos sexuales cometidos durante el rodaje de Thalasso en 2018. Reuters

¿Qué sucedió durante el rodaje de la película de Gérard Depardieu?

Los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2018, cuando parte del equipo de producción de Thalasso se encontraba trabajando en el hotel Thalazur, ubicado en la localidad francesa de Cabourg, en el departamento de Calvados.

La denunciante, una actriz y bailarina de origen eslavo identificada con el nombre ficticio de Alexandra para proteger su identidad, tenía 32 años cuando fue contratada para participar en la película.

Según la investigación periodística, la escena para la que había sido contratada contemplaba bailes, besos y consumo de alcohol. Sin embargo, entre las acciones previstas para la secuencia no figuraban las relaciones sexuales.

La grabación se desarrolló en la habitación que ocupaba Gérard Depardieu dentro del hotel, donde, de acuerdo con el testimonio de la mujer, ocurrieron las presuntas agresiones.

Alexandra aseguró que Michel Houellebecq la inmovilizó mientras Depardieu la penetraba con los dedos sin su consentimiento. En su declaración, describió la acción como un acto realizado “a la fuerza” y “por sorpresa”.

La actriz también señaló que intentó apartar a Depardieu con una de sus piernas, pero que el intérprete habría insistido. Además, acusó a Houellebecq de haberle practicado sexo oral en contra de su voluntad.

La participación de Guillaume Nicloux en la filmación de aquella secuencia forma parte de los elementos que deberán esclarecer las autoridades francesas.

La denuncia contra Gérard Depardieu también involucra al escritor Michel Houellebecq y al director Guillaume Nicloux. AFP

Eliminan grabaciones de las presuntas agresiones de Gérard Depardieu

Tras lo ocurrido, Alexandra informó a integrantes de la producción cinematográfica sobre las presuntas agresiones y solicitó que las imágenes obtenidas durante aquella jornada de trabajo fueran eliminadas.

Según los reportes periodísticos, la petición de la actriz fue atendida y las grabaciones de la escena fueron borradas.

Posteriormente, la mujer recibió una propuesta para interpretar otro personaje dentro de la película. También se habrían elaborado tres contratos cuyo importe conjunto ascendía a 45 mil euros brutos.

Guillaume Nicloux fue cuestionado por Mediapart sobre lo sucedido durante la filmación. El director aseguró que en aquel momento no percibió ninguna situación de coacción, aunque reconoció que posteriormente le ofreció disculpas a la actriz.

Nicloux había trabajado anteriormente con Houellebecq en El secuestro de Michel Houellebecq, estrenada en 2014. Tras Thalasso, ambos volvieron a colaborar en En la piel de Blanche Houellebecq, película de 2024.

Por su parte, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, abogados de Gérard Depardieu, no respondieron a las solicitudes de información sobre la denuncia. Michel Houellebecq tampoco ofreció declaraciones al ser contactado a través de su casa editorial.

El escritor Michel Houellebecq también enfrenta señalamientos por presuntas agresiones sexuales y complicidad en una violación en grupo. Grosby Group

Las otras acusaciones de violación y agresiones sexuales contra Gérard Depardieu

La denuncia relacionada con Thalasso se suma a los procedimientos judiciales que el actor francés ha enfrentado en los últimos años por señalamientos de violencia sexual.

En mayo de 2025, Gérard Depardieu fue condenado a 18 meses de prisión suspendida por agredir sexualmente a dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets verts, realizado en 2021.

Las denunciantes de aquel caso eran integrantes del equipo de producción cinematográfica. Este procedimiento es independiente de la nueva investigación relacionada con Michel Houellebecq y Guillaume Nicloux.

El actor también enfrenta un procedimiento judicial derivado de las acusaciones de la actriz francesa Charlotte Arnould, quien denunció haber sido víctima de violación en 2018.

Depardieu ha negado los señalamientos de Arnould, cuyo caso corresponde a hechos distintos de los denunciados por la actriz que participó en Thalasso.