“No está prófugo”: Abogado de Vadhir Derbez explica por qué el actor no comparecerá ante la Fiscalía

El caso de Vadhir Derbez continúa abierto y las diferencias entre su defensa y la Fiscalía de la Ciudad de México han generado nuevas dudas sobre su situación legal. Ahora, su abogado explicó por qué el actor no acudirá ante las autoridades.

Abogado de Vadhir Derbez explica por qué no acudirá ante la Fiscalía

Enrique González Casanova, representante legal de Vadhir Derbez, aseguró que su cliente no tiene una orden de aprehensión vigente y rechazó las versiones que lo señalan como una persona prófuga de la justicia.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, el litigante explicó que el actor obtuvo un amparo federal que dejó sin efectos la orden de captura emitida en su contra por una investigación relacionada con una denuncia de presunta violación.

De acuerdo con González Casanova, no se trata únicamente de una suspensión temporal para evitar su detención, sino de una resolución judicial que analizó el fondo de la orden de aprehensión.

El abogado sostuvo que un juez federal determinó que el mandato de captura presentaba problemas legales. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México impugnó esa decisión, por lo que todavía no existe una resolución definitiva.

El expediente se encuentra en revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito, que deberá determinar si mantiene o modifica la protección otorgada al actor.

La defensa considera que Vadhir Derbez no debe comparecer a una audiencia inicial mientras se resuelve ese recurso, pues sostiene que hacerlo podría modificar su situación jurídica y afectar el juicio de amparo.

Esta postura contrasta con la de la Fiscalía capitalina, que informó el pasado 6 de noviembre que la investigación continúa y que el actor puede ser citado para comparecer ante un juez sin necesidad de ser detenido.

La institución también aclaró que la cancelación de la orden de aprehensión no significa que la denuncia haya sido desestimada ni que el procedimiento penal haya terminado.

La defensa de Vadhir Derbez asegura que el actor no tiene una orden de aprehensión vigente y espera una resolución federal. IG vadhird

Fiscalía de CDMX reporta siete intentos para citar a Vadhir Derbez

Otro de los puntos de desacuerdo entre ambas partes está relacionado con los intentos de las autoridades para notificar al hijo de Eugenio Derbez sobre las diligencias del caso.

La Fiscalía capitalina informó que su personal realizó siete gestiones de citación en seis domicilios distintos de la Ciudad de México, sin conseguir entregar la notificación correspondiente.

Según la dependencia, estos intentos forman parte de las acciones para que el investigado comparezca y pueda continuar el procedimiento relacionado con hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

Sin embargo, González Casanova cuestionó esas diligencias y sostuvo que las autoridades no deberían intentar citar al actor mientras se encuentra pendiente la revisión de su amparo.

El abogado también señaló que Vadhir Derbez no reside en la Ciudad de México, por lo que considera que buscarlo en propiedades relacionadas con familiares o conocidos no constituye una forma adecuada de notificación personal.

Asimismo, explicó que el domicilio registrado por la defensa ante las autoridades federales corresponde a su despacho jurídico, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Según su versión, ese lugar fue señalado para recibir comunicaciones relacionadas con el juicio de amparo, no para realizar notificaciones personales dentro de la investigación penal.

Hasta ahora, la Fiscalía mantiene su postura de que puede continuar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, mientras que la defensa insiste en esperar la decisión del tribunal federal.

La defensa de Vadhir Derbez sostiene que el actor no debe comparecer ante la Fiscalía mientras se resuelve su amparo. IG vadhird

Defensa de Vadhir Derbez denuncia presunto intento de extorsión

Además de cuestionar las actuaciones de la Fiscalía, el equipo jurídico de Vadhir Derbez sostiene que el actor fue víctima de un presunto intento de extorsión relacionado con la denuncia que enfrenta.

De acuerdo con González Casanova, se habría exigido al cantante el pago de 350 mil dólares a cambio de evitar que la acusación penal continuara.

El abogado aseguró que su equipo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigaran esas presuntas exigencias económicas.

También afirmó que cuentan con mensajes y otros registros que, desde su perspectiva, respaldan la denuncia por extorsión. No obstante, estos señalamientos corresponden a la versión de la defensa y no constituyen una determinación judicial sobre la persona denunciante.

La investigación por presunta violación y la denuncia por supuesta extorsión son asuntos distintos, por lo que ninguno de esos procedimientos permite establecer por sí solo la responsabilidad o inocencia de las personas involucradas.

Vadhir Derbez enfrenta una investigación por presunta violación, mientras su equipo legal rechaza que exista una orden de captura vigente. IG vadhird

Abogado de Vadhir Derbez niega compra ilegal de documentos

La defensa también respondió a las versiones sobre una supuesta obtención irregular de documentos de la carpeta de investigación que se encuentra en manos de las autoridades.

Los señalamientos surgieron después de que circulara información sobre una posible investigación interna relacionada con la filtración de documentos oficiales de una fiscalía especializada en delitos sexuales.

Ante estas versiones, Enrique González Casanova negó que su equipo hubiera pagado para conseguir información del expediente o que hubiera participado en actos de corrupción.

El litigante explicó que, como representantes legales del investigado, tienen mecanismos para solicitar acceso a las constancias del caso a través del procedimiento de amparo.

También rechazó que la protección judicial concedida a su cliente se hubiera obtenido mediante irregularidades y defendió la actuación del juzgado federal que revisó la orden de captura.

Hasta el momento, los señalamientos sobre una posible filtración y las declaraciones del abogado no permiten establecer que exista una responsabilidad administrativa o penal acreditada contra integrantes de la defensa.