A casi 14 años de la muerte de Jenni Rivera, las circunstancias que rodearon el accidente aéreo en el que perdió la vida continúan despertando interés entre sus seguidores. La llamada Diva de la Banda falleció el 9 de diciembre de 2012, cuando el avión privado en el que viajaba se desplomó en la Sierra de Iturbide, Nuevo León.

El caso volvió a llamar la atención luego de que se difundieran declaraciones de Jorge Godoy López, quien se presenta como testigo protegido de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y quién también recientemente ofreció una nueva versión sobre el asesinato del conductor Paco Stanley.

Aunque ambos acontecimientos son independientes, las declaraciones relacionadas con el caso Stanley han despertado curiosidad sobre lo que realmente ocurrió con la cantante.

¿Quién es Jorge Godoy López y qué reveló sobre Paco Stanley?

Jorge Godoy López es un exagente de la Policía Judicial de Jalisco que ha asegurado contar con información relacionada con el asesinato de Paco Stanley, ocurrido el 7 de junio de 1999 en la Ciudad de México.

Sus declaraciones forman parte del documental “Testigos: la verdad tiene voz. Caso Paco Stanley”, en el que expone una versión sobre los posibles responsables del crimen y los motivos detrás del ataque.

De acuerdo con el testimonio de Godoy, Paco Stanley habría estado relacionado con una operación financiera que involucraba aproximadamente cuatro millones de dólares. Según su versión, el dinero habría sido destinado a una operación de lavado y el incumplimiento de un supuesto acuerdo habría desencadenado el homicidio.

El exagente también mencionó nombres de presuntos involucrados, entre ellos Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”, y Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

Testigo protegido de la DEA revela manipulación al avión donde iba Jenni Rivera

Jenni Rivera. Grosby Group.

Tras sus declaraciones en el documental del caso Paco Stanley, ahora Jorge Godoy vuelve a sorprender al revelar perturbadores detalles del accidente que cobró la vida de Jenni Rivera aquel 09 de diciembre de 2012.

En entrevista con Javier Ceriani, Godoy aseguró que los responsables solo movieron unas tuercas para que la aeronave cayera en picada.

También la barbie tiene que ver con la muerte de Jenni Rivera, ya si no murió ahí Jenni Rivera o hicieron un circo porque el avión, el Learjet que despegaron de ahí, de los alerones de atrás nomás le movieron una tuerquita para que los alerones…y el avión se cayera hacia abajo, porque Reyes en la DEA a mí me dijo: ‘vete a investigar’ e investigué con otros pilotos ella había salido mal con un hermano de Jenni Rivera con el Popeye que había salido mal…”, dijo Jorge Godoy.

Ese caso, como otros de famosos que están relacionados con el narcotráfico, se tocan en el documental de “Narcos y Famosos”, que está bajo la producción de Juan Carlos Uribe, el mismo que sacó a la luz el testimonio de Jorge Godoy en el Caso Stanley.

El documental se estrenó este jueves 19 de noviembre a través de la plataforma de streaming ReelleeTV.

¿Qué se sabe realmente sobre la muerte de Jenni Rivera?

La cantante murió durante la madrugada del 9 de diciembre de 2012, después de abordar un Learjet 25 que despegó de Monterrey con destino a Toluca.

La aeronave perdió contacto con las autoridades poco después del despegue y terminó estrellándose en una zona montañosa del municipio de Iturbide, Nuevo León. En el accidente murieron las siete personas que viajaban a bordo, incluida la intérprete de éxitos como La gran señora, Inolvidable y Basta ya.

Las investigaciones posteriores revelaron diversas anomalías relacionadas con la aeronave y su operación.

Jenni Rivera. GTCRFOTO

Entre los aspectos que llamaron la atención estuvieron la antigüedad del avión, que tenía alrededor de 43 años, así como los antecedentes de vibraciones y problemas de alineación reportados.

También se señalaron irregularidades relacionadas con la experiencia y las autorizaciones de los pilotos.

Los datos de la investigación técnica apuntaron a una posible pérdida de control durante el ascenso. No obstante, las condiciones en las que quedó la aeronave dificultaron establecer con absoluta certeza la causa exacta del accidente.