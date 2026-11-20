El actor Vadhir Derbez rompió el silencio tras las investigaciones penales por denuncias de agresión sexual y violación en su contra.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, la primera que concede a medios luego del revuelo por las acusaciones en su contra, el hijo de Eugenio Derbez aseguró que todo se ha convertido “en un circo”.

Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncias por violación

Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncias por violación. @vadhird

El actor confesó que no le gusta verse envuelto en escándalos y que ha construido su carrera base de trabajo y de “hacer las cosas bien”, pero, lamentablemente, actualmente está harto de tanta especulación en torno a las denuncias en su contra.

Que yo no esté saliendo a dar información hace que cada quien se ponga a sacar sus historias y sus versiones que ya se me hace ridículo. Es un caso muy delicado”.

Sobre las investigaciones, el también cantante volvió a retomar su declaración sobre que todo se trata de una extorsión.

Me estaban pidiendo 350 mil dólares, hazme el favor, para no salir con la carpeta, para esconder todas esas cosas, cosas que fabricaron. Al yo no dar este dinero, empezaron a hacer cosas chuecas dentro de la Fiscalía, alguien vendió la carpeta a medios de comunicación para tratar de sacar dinero por su parte y eso me obligó a dar mi declaración”, enfatizó.

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