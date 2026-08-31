¡No se quedó callado! Vadhir Derbez obtiene amparo por presunto abuso y destapa la verdad del caso

Vadhir Derbez volvió a hablar públicamente sobre el proceso legal que enfrenta tras una denuncia por presunto abuso sexual y reveló que recientemente obtuvo una resolución de amparo favorable.

¿Qué pasó con la denuncia por abuso sexual de Vadhir Derbez?

Después de varios meses con una exposición pública más discreta, el hijo de Eugenio Derbez decidió compartir algunos detalles sobre la situación.

El actor aseguró que un juez concedió un amparo a su favor y que existen irregularidades en el procedimiento. IG vadhird

El actor aseguró que esta decisión representa un avance importante para su defensa y que, durante el procedimiento, los jueces habrían detectado diversas irregularidades.

Aunque evitó revelar las pruebas que forman parte de su estrategia legal, sostuvo que existen elementos que, desde su perspectiva, cuestionan la manera en que se ha llevado el caso.

Ya hay una sentencia de amparo a mi favor, lo cual es muy positivo”, declaró durante un encuentro con medios.

El actor agregó que, de acuerdo con lo que le ha informado su equipo, se han encontrado “muchas irregularidades” dentro del procedimiento.

¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez?

El caso se hizo público en mayo de 2026, cuando trascendió que una modelo de 19 años había presentado una denuncia ante autoridades por presuntos tocamientos. Desde el inicio, Vadhir ha rechazado los señalamientos y su defensa ha sostenido que detrás de la acusación existiría un supuesto intento de extorsión.

Vadhir mantiene su postura de negar los señalamientos y sostiene que se trataría de un supuesto intento de extorsión.Foto: Instagram @vadhird

Ahora, el cantante asegura que cuenta con elementos que respaldarían su versión, aunque prefirió no proporcionar detalles debido a que el proceso continúa.

No quiero dar mucho detalle de qué más hay de pruebas, pero sí suficientes pruebas para ver que esto está armadísimo”, manifestó.

Al tiempo que expresó su deseo de que la Fiscalía revise las actuaciones realizadas y lleve el procedimiento conforme a derecho.

Es importante señalar que el amparo obtenido por Vadhir no significa, por sí mismo, que el proceso haya terminado ni constituye una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.

El caso continúa bajo las instancias correspondientes y las declaraciones del actor representan su postura y la de su defensa.

El hijo de Eugenio Derbez explicó que su situación legal también ha afectado sus compromisos profesionales. IG @vadhird

Vadhir Derbez habla de las consecuencias en su carrera

Más allá de las implicaciones legales, Vadhir reconoció que los últimos meses han sido especialmente complicados a nivel personal y profesional. La situación incluso lo llevó a modificar algunos de sus compromisos laborales.

El artista explicó que tuvo que cancelar parte de una gira musical y devolver boletos correspondientes a algunas presentaciones, entre ellas las que tenía contempladas en Guatemala.

El cantante lamentó haber tenido que cancelar parte de su gira y devolver boletos de algunas presentaciones. IG

Ha sido un proceso durísimo, muy, muy grave, el tener que vivir una acusación falsa”, expresó.

También reconoció que la situación le ha generado una fuerte carga emocional y que, por ahora, le resulta difícil concentrarse plenamente en sus proyectos.

A pesar del impacto que ha tenido la denuncia, Vadhir aseguró que mantiene la esperanza de que las autoridades revisen todos los elementos disponibles y que el proceso pueda avanzar de manera adecuada.

El actor también se mostró molesto por la forma en que algunos episodios de su pasado han sido retomados en redes sociales para relacionarlos con la denuncia actual. Según explicó, existen historias diferentes que no tienen conexión con el procedimiento que enfrenta actualmente.

Vadhir evitó revelar detalles de las pruebas que, según su defensa, respaldarían su versión de los hechos. IG

Por ahora, Vadhir ha decidido mantener cierta reserva sobre las pruebas que asegura tener y dejar que su equipo jurídico continúe con el proceso. Mientras tanto, la resolución de amparo se suma a un caso que todavía no llega a una conclusión definitiva y que ha tenido un impacto considerable en la vida pública y profesional del actor.