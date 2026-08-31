¿Hasta dónde estudió la princesa Diana? Este fue el último grado académico que alcanzó

La princesa Diana continúa siendo una de las figuras más recordadas de la familia real británica. A 29 años de su muerte, ocurrida el 31 de agosto de 1997, su historia personal, su estilo y la cercanía que mostró con distintas causas sociales mantienen vigente su legado y hacen que su figura permanezca en la memoria de millones de personas.

El día de su boda, la princesa Diana llevó discretos amuletos de la suerte escondidos en su vestido. | Grosby

Aunque gran parte de su vida estuvo marcada por su papel como integrante de la realeza, existe un aspecto menos conocido de su historia: su formación académica y su trayectoria escolar.

¿Cómo fueron los primeros años de educación de Diana?

Durante su infancia, Diana recibió parte de su educación en casa, donde contó con una institutriz. Esta etapa transcurrió en un entorno familiar complicado, especialmente después de la separación de sus padres, John Spencer y Frances Shand Kydd.

Posteriormente, continuó sus estudios en distintas instituciones. Durante un periodo asistió a Silfield Private School, en Norfolk, y posteriormente ingresó a Riddlesworth Hall School, donde continuó con su formación.

A los 12 años comenzó una nueva etapa al ingresar como interna a West Heath Girls School, ubicada en Sevenoaks, Kent. Fue ahí donde permaneció durante varios años.

¿Diana destacaba por sus calificaciones?

Aunque recibió educación en instituciones privadas, Diana no fue reconocida precisamente por tener un desempeño académico sobresaliente.

Sus intereses estaban más relacionados con actividades artísticas y deportivas. El teatro, la danza, la música y la natación llamaban especialmente su atención, mientras que las materias escolares no parecían ser su principal interés.

Esta situación llegó a generar cierta preocupación en su padre, quien esperaba que tuviera un mayor rendimiento académico.

¿La princesa Diana estudió en Suiza?

En 1977, cuando tenía 16 años, Diana viajó a Suiza para continuar su formación en Institut Alpin Videmanette, una institución ubicada en Rougemont.

Sin embargo, su estancia fue breve. Después de aproximadamente un trimestre decidió abandonar el colegio y regresar a Reino Unido. Con ello terminó prácticamente su etapa de formación académica formal.

¿Cuál fue entonces el último grado de estudios de Lady Di?

El último nivel académico que cursó la princesa Diana fue la educación secundaria. No llegó a realizar estudios universitarios ni obtuvo un título profesional.

Después de abandonar sus estudios en Suiza, comenzó a desempeñar distintos trabajos antes de convertirse en una de las mujeres más conocidas del mundo. Entre sus primeras actividades estuvo el trabajo doméstico y posteriormente se desempeñó como anfitriona en diferentes eventos.

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Aunque su trayectoria escolar no fue extensa, Diana desarrolló otras habilidades e intereses que posteriormente formaron parte de su personalidad pública. Su historia demuestra que su influencia y legado no estuvieron determinados por una formación universitaria, sino por las experiencias que acumuló a lo largo de su vida y por la manera en que utilizó su posición para acercarse a otras personas.