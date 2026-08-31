El crudo, pero emotivo mensaje de Antonela a Messi tras su retiro de la Selección Argentina

Antonela Roccuzzo publicó un mensaje con dedicatoria a su esposo, Lionel Messi, luego de que el futbolista anunció su retiro de la Selección Argentina.

La influencer, modelo y también empresaria decidió no quedarse callada ante este cierre de ciclo del astro argentino y recurrió a sus redes sociales para hacer público su sentir.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Messi

Carta de Antonela a Messi. @antonelaroccuzzo

En su cuenta oficial de Instagram, Roccuzzo publicó un crudo, pero emotivo mensaje a Messi, casi como un homenaje a la trayectoria del legendario futbolista.

Las palabras de Antonela hablan principalmente de resiliencia, perseverancia y superación personal de Lionel, aunque también tiene un fuerte componente de orgullo, amor y reconocimiento hacia la trayectoria del futbolista.

Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte”, inició Roccuzzo en su mensaje.

Con su declaración, la esposa de Messi deja ver cómo en realidad todo ha sido un proceso difícil para el máximo goleador argentino, quien este lunes 31 de agosto anunció su retiro de la Selección de su país, poniendo fin a más de dos décadas con la Albiceleste.

En tanto, la dedicatoria de Antonela también lleva un significado familiar y generacional, puesto que resaltó la importancia de que sus hijos hayan sido testigos de ese proceso y hayan visto a su padre luchar, no rendirse y finalmente alcanzar el éxito. Por eso, no solo celebra el triunfo, sino el camino que hubo detrás de él.

Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, enfatizó.

Para concluir, la empresaria destacó el privilegio que tuvo al ser testigo de cada faceta de ‘La Pulga’ con la Selección Argentina.

Yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos.Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado”, refirió.

El retito definitivo de Messi de la Selección Argentina

Carta de Antonela a Messi. @antonelaroccuzzo

El ciclo de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su fin este lunes. Por medio de una publicación en sus redes sociales, el futbolista dio a conocer la noticia.

Messi se marcha de la Albiceleste después de conquistar los títulos más importantes de su carrera internacional, entre ellos el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. En total, disputó más de 200 partidos con Argentina y marcó 125 goles.

Aunque deja la Selección Argentina, su retiro internacional no significa necesariamente el final de su carrera como futbolista profesional, pues continuará jugando a nivel de clubes con el Inter Miami. Su despedida, sin embargo, marca el cierre de una de las etapas más importantes de la historia del futbol argentino.

¿Qué dice la carta de Messi?

Carta de Messi. @antonelaroccuzzo

‘La Pulga’ compartió en Instagram una fotografía de la carta de puño y letra que escribió para decir adió.

En el mensaje, dejó claro que siempre lo dio todo por la camiseta argentina, pero admitió:

Me vacié, ya no tengo más para dar”, al tiempo que señaló que detrás de él viene una nueva generación de jugadores que merece tener su oportunidad.

El delantero también reveló que había escrito su mensaje de despedida el 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial, aunque decidió publicarlo hasta ahora. La reciente muerte de su padre, Jorge Messi, terminó por reafirmar su decisión de alejarse de la selección.

Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, explicó.

Liolel además dejó ver que era una dolorosa decisión la que había tomado, pero que entendió que era el momento.

Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, confesó.

Con una pluma que tiene en el mango un signo infinito, Messi agradeció todo el cariño recibido por 20 años.

Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más). Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

En el cierre, se despidió con la misma carga emotiva de todo el mensaje: