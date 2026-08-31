Muere Francesc Garrido a los 56 años, actor de ‘Sé quién eres’ y ‘La novia gitana’

La ficción española perdió a uno de sus intérpretes más reconocidos. Francesc Garrido, actor de cine, televisión y teatro, murió este lunes 31 de agosto a los 56 años, después de construir una carrera que se extendió por más de tres décadas.

El intérprete catalán alcanzó gran popularidad por personajes como Juan Elías en Sé quién eres y Buendía en La novia gitana. También participó en películas como Mar adentro, Te doy mis ojos y Smoking Room, además de mantener una importante presencia sobre los escenarios.

Su trayectoria estuvo marcada por producciones españolas de distintos géneros y por colaboraciones con reconocidos directores de cine, televisión y teatro.

Muere el actor catalán Francesc Garrido IG: @francesc_garrido

Murió Francesc Garrido a los 56 años: ¿de qué murió el actor?

Francesc Garrido falleció este 31 de agosto a los 56 años. La noticia fue confirmada por la Acadèmia del Cinema Català y por fuentes del sector cinematográfico. De acuerdo con estas últimas, Garrido murió a causa de un infarto.

La Acadèmia del Cinema Català expresó sus condolencias por la pérdida del intérprete, quien participó en más de 30 películas y recibió dos nominaciones a los Premios Gaudí por Stella Cadente y L'adopció.

La muerte del actor ocurre después de una carrera que incluyó cine, televisión y teatro, disciplinas en las que desarrolló personajes de perfiles muy diversos.

Muere el actor catalán Francesc Garrido IG: @francesc_garrido

¿Quién era Francesc Garrido, actor de ‘Sé quién eres’ y ‘La novia gitana’?

Garrido nació en Barcelona en septiembre de 1969 y desarrolló una carrera que comenzó en el teatro antes de llegar a la televisión y al cine. Se formó en el Institut del Teatre de Barcelona y posteriormente estudió en la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), en Reino Unido.

Su debut profesional sobre los escenarios ocurrió en 1990 con Alfons Quart. Seis años después llegó a la televisión con Estació d'enllaç y, en 1999, debutó en el cine con La ciudad de los prodigios, dirigida por Mario Camus.

A partir de entonces, su carrera se extendió durante más de 30 años, con participaciones en producciones de diferentes géneros.

El actor trabajó en montajes de autores clásicos y contemporáneos, además de colaborar con destacados directores de la escena catalana.

Uno de los espacios fundamentales en su trayectoria fue el Teatre Lliure de Barcelona, donde participó en obras como Glengarry Glen Ross, El Mestre i Margarita y Dublinesos.

En televisión, Garrido construyó una extensa filmografía con títulos como Los hombres de Paco, Gran Reserva, El tiempo entre costuras, Isabel, Jaguar, Clanes, La novia gitana y Sé quién eres.

Su versatilidad le permitió interpretar personajes de perfiles muy distintos, desde policías e investigadores hasta abogados y personajes vinculados con historias criminales.

Muere el actor catalán Francesc Garrido IG: @francesc_garrido

Francesc Garrido y su papel como Juan Elías en ‘Sé quién eres’

Uno de los personajes que marcó la carrera televisiva de Francesc Garrido fue Juan Elías Giner, protagonista de la serie Sé quién eres, estrenada en 2017.

La producción presentó a Garrido como un prestigioso abogado que, después de sufrir un accidente, pierde la memoria de lo ocurrido durante los días previos. La desaparición de su sobrina lo coloca en el centro de una investigación en la que incluso él mismo se convierte en sospechoso.

El personaje permitió al actor mostrar diferentes facetas interpretativas y mantener durante la historia la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Su trabajo en la serie tuvo reconocimiento dentro de la industria. Garrido recibió una nominación a los Premios Iris por su interpretación.

Muere el actor catalán Francesc Garrido IG: @francesc_garrido

‘La novia gitana’ y otras series en las que participó Francesc Garrido

Otra producción que acercó el trabajo de Garrido a una nueva generación de espectadores fue ‘La novia gitana’, adaptación de la novela homónima de Carmen Mola.

En la serie, Garrido interpretó a Buendía, un personaje relacionado con la investigación de los crímenes que forman parte de la historia. El actor también participó en La red púrpura, continuación de la saga televisiva basada en las novelas de Carmen Mola.

Su trayectoria televisiva incluyó títulos como Gran Reserva, El tiempo entre costuras, Isabel, Jaguar, Clanes, Los hombres de Paco y Estació d'enllaç.

En El tiempo entre costuras interpretó a Claudio Vázquez, personaje que también retomó en la producción Sira, continuación de la historia protagonizada por Adriana Ugarte.

Precisamente, Sira se encuentra entre los proyectos que quedaron pendientes de estreno tras la muerte del actor. La producción forma parte de los últimos trabajos televisivos de Garrido. Cabe destacar que se había anunciado su participación en Todo lo necesario, producción de Movistar+.

Muere el actor catalán Francesc Garrido IG: @francesc_garrido

De ‘Mar adentro’ a ‘Smoking Room’: las películas más importantes de Francesc Garrido

Aunque la televisión le permitió alcanzar mayor reconocimiento entre el público, Francesc Garrido también construyó una importante carrera cinematográfica.

Entre sus películas más destacadas se encuentra ‘Mar adentro’, dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. Garrido también formó parte de Te doy mis ojos, de Icíar Bollaín, y Alatriste, adaptación cinematográfica de las novelas de Arturo Pérez-Reverte.

Otro título fundamental en su trayectoria fue ‘Smoking Room’, película dirigida por Roger Gual y Julio D. Wallovits. Por este trabajo, Garrido compartió el reconocimiento a Mejor Actor en el Festival de Málaga, donde recibió la Biznaga de Plata junto con el reparto masculino.

Su filmografía también incluyó El habitante incierto, El truco del manco, 25 kilates, La adopción, 4 latas, Asamblea y otras producciones.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra ‘El anfitrión’, película en la que compartió créditos con Willem Dafoe y Emma Suárez.

Además, Garrido participó en Balandrau, viento salvaje, estrenada durante este año.

La trayectoria de Francesc Garrido deja una filmografía que abarca más de 30 películas y una amplia lista de producciones televisivas, además de sus trabajos teatrales.

La muerte del actor representa la pérdida de un intérprete que durante más de tres décadas construyó una presencia constante en la ficción española. Desde los escenarios hasta el cine y las series de televisión, Garrido dejó personajes que forman parte de distintas etapas de la producción audiovisual de España.