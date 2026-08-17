El corazón de la bestia: ¿cuándo se estrena la nueva película de Brad Pitt y de qué trata?

Brad Pitt protagoniza El corazón de la bestia, una nueva película de acción y supervivencia cuyo tráiler ya presentó los peligros que enfrentarán un soldado y su perro después de quedar atrapados en la naturaleza salvaje de Alaska.

Bajo la dirección de David Ayer, el actor interpreta a James Belmont, un oficial de las Fuerzas Especiales que ha compartido numerosas misiones con Odín, su perro de combate. Aunque el militar piensa que ha llegado el momento de que su compañero descanse, un accidente cambia por completo sus planes.

Instagram: Heart of the beast

¿De qué trata El corazón de la bestia?

Durante los primeros momentos del avance aparecen algunas de las experiencias que James y Odín vivieron juntos.

Todo se complica cuando la avioneta en la que viajan se desploma en una región aislada de Alaska. Sin posibilidad de recibir ayuda inmediata, los protagonistas deberán permanecer juntos para encontrar una salida.

Instagram: Paramount Pictures México

James y Odín no solo tendrán que soportar las condiciones extremas del clima, sino también protegerse de los animales salvajes y otros peligros de la zona.

A diferencia de una misión militar convencional, el personaje de Brad Pitt deberá utilizar su experiencia para conseguir alimento, mantenerse a salvo y cuidar a Odín. En esta ocasión, sobrevivir será el mayor desafío que ambos hayan enfrentado.

Instagram: Heart of the beast

Más allá de las escenas de peligro, la cinta tendrá como punto central la relación entre el oficial y su perro. Su unión será fundamental para superar el aislamiento, las bajas temperaturas y las amenazas que encontrarán durante el camino.

¿Cuándo se estrena El corazón de la bestia en México?

El corazón de la bestia se estrenará en los cines de México el 24 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida por Paramount Pictures.

Junto a Brad Pitt, el reparto incluye a J.K. Simmons y Anna Lambe. El protagonista también participa como productor con Olivia Hamilton, Marty Bowen y David Ayer, mientras que Damien Chazelle figura entre los productores ejecutivos.