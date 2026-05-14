Scarlett Johansson dará el salto de Marvel a DC en "The Batman: Part II"

Matt Reeves sorprendió a millones de fans al confirmar que Scarlett Johansson formará parte de The Batman Part II, la esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson.

La noticia explotó en redes sociales luego de que el director compartiera en su cuenta oficial de X un GIF de la actriz acompañado del mensaje:

Next stop, Gotham… Welcome (Próxima parada, Gotham… Bienvenida).

La publicación rápidamente se volvió viral entre seguidores de DC y del universo de Batman, especialmente porque marca oficialmente el salto de Johansson desde Marvel Studios hacia el lado oscuro de DC Studios.

De Black Widow a Gotham

Durante más de una década, Scarlett Johansson fue una de las figuras más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su interpretación de Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow.

Su participación en películas como Avengers: Endgame, Captain America: The Winter Soldier y Black Widow la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del género.

Por eso, su llegada al universo de Batman representa uno de los movimientos más importantes para DC en los últimos años.

Scarlett Johansson Cortesía Fabián W. Waintal

La saga creada por Matt Reeves logró revitalizar completamente al personaje con una visión más oscura, detectivesca y psicológica de Gotham. Lejos del tono más espectacular y fantástico de otras adaptaciones, The Batman apostó por un ambiente noir, violento y profundamente emocional.

Ahora, la incorporación de Johansson podría elevar todavía más el nivel de expectativa alrededor de la secuela.

¿Qué personaje interpretará Scarlett Johansson?

Aunque Matt Reeves todavía no revela oficialmente qué papel tendrá la actriz dentro de Gotham, los rumores apuntan con fuerza hacia un nombre muy importante con Gilda Dent.

Para muchos fans de Batman, Gilda es uno de los personajes más trágicos y fundamentales en las historias relacionadas con Harvey Dent, el fiscal de Gotham que eventualmente termina convirtiéndose en Two-Face.

En los cómics, especialmente en la legendaria novela gráfica Batman: The Long Halloween, Gilda representa el último vínculo de Harvey con una vida normal y feliz.

Es una escultora talentosa que intenta apoyar la lucha de su esposo contra el crimen organizado mientras Gotham se derrumba lentamente a su alrededor.

El oscuro secreto de Gilda Dent

Uno de los elementos más impactantes de The Long Halloween es el misterio del asesino serial conocido como Festivo (Holiday), responsable de eliminar mafiosos durante fechas especiales.

Y aunque la identidad del asesino se mantiene como uno de los grandes enigmas de Batman, la historia sugiere fuertemente que Gilda Dent pudo haber sido la primera persona detrás de los crímenes.

Su motivación era profundamente trágica: quería liberar a Harvey de la presión constante del crimen y ayudarlo a terminar su guerra contra la mafia para que ambos pudieran finalmente construir una vida juntos.

Sin embargo, sus acciones terminaron empujándolo todavía más hacia la locura y aceleraron su transformación en Dos Caras.

Gilda Dent

Por esa razón, muchos fans consideran que Gilda es uno de los personajes emocionalmente más complejos del universo de Batman.

Y honestamente, Scarlett Johansson parece una elección perfecta para interpretar a alguien atrapado entre el amor y la tragedia.

¿Cuándo se estrena The Batman: Part II?

La esperada secuela tiene previsto su estreno para octubre de 2027 y marcará el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne.

También volverá Matt Reeves como director y guionista principal, mientras que Warner Bros. Pictures mantiene bajo secreto absoluto los detalles de la trama.

Por ahora, lo único claro es que Gotham seguirá expandiéndose… y que Scarlett Johansson está lista para entrar oficialmente al caos.

AAAT*