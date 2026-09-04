El último mensaje que compartió Farath Coronel antes de su muerte | VIDEO

El famoso vidente Farath Coronel publicó un último y revelador video en sus plataformas digitales a escasas horas de su violento asesinato. El astrólogo del programa matutino Hoy utilizó sus redes sociales para emitir un anuncio organizativo sobre su futuro laboral, poco antes de perder la vida. Las autoridades mexiquenses localizaron su cadáver durante la mañana del viernes 4 de septiembre, presentando un impacto directo por arma de fuego.

El creador de contenido apareció frente a la cámara para explicar a sus miles de seguidores los recientes cambios en sus canales oficiales de comunicación. El presentador de televisión justificó las razones técnicas que le impedían recibir mensajes privados a través de sus perfiles públicos en internet. Esta grabación quedó registrada para siempre como el último testimonio audiovisual del comunicador antes del letal ataque armado dentro de su domicilio particular.

La grabación detalló una reestructuración completa de su imagen digital frente a su audiencia consumidora habitual de contenido esotérico. El excolaborador de la empresa televisiva notificó sobre un bloqueo temporal y voluntario en la bandeja de entrada de sus diversas redes principales. El esoterista recomendó a sus fieles fanáticos mantenerse atentos a sus próximas actualizaciones laborales mediante las tradicionales transmisiones en vivo.

El rediseño de sus redes y la cuenta alternativa

El astrólogo delineó su nueva estrategia de comunicación digital, buscando separar su contenido netamente profesional de sus intereses personales frente al público masivo. El comunicador pretendía limpiar y cuidar mucho más la estética visual de su cuenta principal de Instagram para captar futuros proyectos comerciales. El perfil fotográfico funcionaría en adelante exclusivamente como un portafolio de trabajo para proyectar una imagen mediática mucho más seria y corporativa.

El experto en esoterismo limitaría sus publicaciones oficiales a predicciones astrológicas formales y galerías de sus diversas colaboraciones con medios de comunicación mexicanos. El presentador anunció simultáneamente la activación oficial de su perfil secundario en la plataforma X, la red social conocida anteriormente bajo el nombre de Twitter. El vidente planeaba utilizar esta cuenta alternativa para compartir material audiovisual especial, alejado por completo del mundo de la astrología, la magia y el tarot.

Farath Coronel explicó por qué no tenía acceso a sus mensajes directos. Foto de IG: Farath Coronel

La ambiciosa estrategia buscaba diversificar su presencia en línea y mostrar una faceta personal totalmente diferente a sus consumidores habituales de contenido digital. El mensaje audiovisual generó miles de reproducciones e interacciones iniciales entre su comunidad antes de divulgarse la trágica noticia de su repentino fallecimiento. Los admiradores del astrólogo transformaron rápidamente la publicación original en un enorme espacio de luto y condolencias tras confirmarse el asesinato del querido presentador.

El violento hallazgo en Cuautitlán Izcalli

El drástico final del carismático comunicador ocurrió horas después del anuncio, directamente dentro de su residencia privada en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana movilizó a sus elementos operativos tras recibir una llamada telefónica de auxilio por parte de los residentes aledaños. Los vecinos del exclusivo fraccionamiento Bosques del Lago reportaron la presencia de una persona gravemente lesionada dentro de los límites de la zona residencial.

Farath Coronel fue asesinado en Cuautitlán Izcalli. Foto de IG: Farath Coronel

Las patrullas municipales arribaron al lugar de los violentos hechos para acordonar el perímetro de forma inmediata y asegurar por completo la escena del crimen. Los paramédicos y servicios de emergencia ingresaron a la vivienda afectada para brindar los primeros auxilios prehospitalarios al astrólogo de la televisión mexicana. El personal médico calificado realizó la valoración correspondiente de los signos vitales del paciente directamente sobre la escena del ataque armado.

Los socorristas determinaron la muerte de Farath Coronel en el mismo sitio, certificando el deceso oficial a causa de una letal herida por proyectil de arma de fuego. Los peritos investigadores especializados de la Fiscalía local tomaron el control total de la propiedad asegurada para recabar los indicios balísticos correspondientes. Los agentes ministeriales mantuvieron el resguardo perimetral del domicilio y abrieron la respectiva carpeta de investigación judicial por el grave delito de homicidio doloso.