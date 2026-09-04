¿Qué pasó con Azlan? Influencer es detenido tras ataque armado y quema de un ring

Lo que estaba previsto como una noche de boxeo entre influencers terminó antes de comenzar. El evento Noche Suprema, que se realizaría el 29 de agosto de 2026 en Hermosillo, Sonora, fue cancelado luego de un ataque registrado un día antes en el Centro de Usos Múltiples (CUM).

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, un grupo armado ingresó al recinto, realizó varios disparos y posteriormente prendió fuego al ring que sería utilizado para las peleas. En ese momento no había personas dentro del lugar, por lo que el ataque no dejó víctimas en el sitio.

La situación provocó la suspensión inmediata del evento y dio paso a una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El caso tomó un nuevo giro con la detención de un cuarto sospechoso, quien, según las autoridades, estaría relacionado con los hechos ocurridos en el CUM.

Detienen a un cuarto sospechoso

La Fiscalía de Sonora confirmó la captura de un hombre que presuntamente estaría involucrado en el ataque contra el recinto deportivo. Además, la investigación apunta a que esta persona tendría relación con un homicidio intencional ocurrido recientemente en Hermosillo.

Aunque el caso ha generado conversación por la posible participación de influencers y personas relacionadas con el evento, las autoridades mantienen bajo reserva los datos de los cuatro detenidos mientras avanza el procedimiento legal.

Esto significa que, por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación y será un juez quien determine la situación jurídica de los señalados.

El cuarto detenido ya fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público. Será esta autoridad la encargada de reunir los elementos de la investigación y presentarlo ante un Juez de Control dentro de los tiempos establecidos por la ley.

¿Qué pasará con los otros tres detenidos?

La Fiscalía también informó que los otros tres sospechosos detenidos previamente por estos mismos hechos serán puestos a disposición de la autoridad judicial.

Una vez que sean presentados ante el juez, se realizará la audiencia correspondiente, en la que el Ministerio Público dará a conocer formalmente las acusaciones y los datos de prueba que tenga hasta ese momento.

A partir de ahí, los involucrados podrán conocer los cargos que se les imputan y se determinará cuál será su situación legal.

Uno de los puntos que tendrá que definirse es si existen elementos suficientes para que los cuatro señalados sean vinculados a proceso. También se analizará si deben permanecer bajo alguna medida cautelar mientras continúa la investigación.

Fiscalía mantiene bajo reserva los nombres

Por ahora, la Fiscalía de Sonora no ha dado a conocer públicamente todos los detalles sobre la identidad de los detenidos ni la forma exacta en que ocurrieron los hechos.

La razón está relacionada con el debido proceso y la presunción de inocencia. Las autoridades indicaron que será después de la formulación de imputación ante el Juez de Control cuando puedan conocerse mayores detalles de la investigación.

El ataque ocurrió apenas un día antes de que se llevara a cabo Noche Suprema, un evento que había generado expectativa por reunir a distintos influencers en peleas de boxeo.

La investigación continúa para determinar qué motivó el ataque, quiénes participaron y cuál fue la relación de los detenidos con lo ocurrido en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo.

Por ahora, la Fiscalía de Sonora mantiene abierta la investigación y será la autoridad judicial la que determine qué procede legalmente contra los cuatro detenidos.