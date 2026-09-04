"Tengo un pronóstico de cinco años": Bruce Campbell, de 'Evil Dead', revela cómo enfrenta el cáncer

Bruce Campbell, conocido por interpretar a Ash Williams en la saga Evil Dead, decidió hablar con mayor claridad sobre el cáncer que enfrenta. A sus 68 años, el actor contó que los médicos le dieron un pronóstico de aproximadamente cinco años, aunque dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados esperando ese momento.

La noticia no es completamente nueva. En marzo pasado, Campbell había contado en redes sociales que le habían diagnosticado un cáncer incurable, pero hasta ahora había evitado explicar qué significaba esto para su vida.

En una entrevista con el podcast de Adam Carolla, el actor finalmente habló del tema y reconoció que el panorama médico que le han planteado es limitado.

Tengo un pronóstico de cinco años, dijo Campbell. Este es el tipo de cáncer que tengo, y no quiero entrar en detalles. El pronóstico actual es de cinco años.

Bruce Campbell no quiere dejar de vivir por el cáncer

Aunque la cifra puede resultar difícil de asimilar, Campbell aseguró que su manera de enfrentar la enfermedad no consiste en detener su vida.

El actor explicó que prefiere concentrarse en cómo quiere vivir el tiempo que tiene por delante y no permitir que el cáncer se convierta en el centro de cada decisión.

He decidido vivir con ello, no morir por ello, comentó.

Para Campbell, una parte importante de ese proceso consiste en seguir trabajando y haciendo las cosas que disfruta. De hecho, aseguró que actualmente se siente bien y que su intención es continuar con sus proyectos mientras pueda.

Ahora mismo me siento de maravilla, afirmó durante la conversación.

El actor también explicó que su cáncer puede tratarse, aunque los médicos no hablan de una cura. Según su propio relato, existen distintas alternativas para controlar la enfermedad y los tratamientos pueden cambiar conforme el organismo responde.

Bruce Campbell beim Photocall zur Travel Channel TV-Serie Ripley™s Believe It or Not! auf der San Diego Comic-Con International 2019 im Hilton Bayfront Hotel. San Diego, 20.07.2019 *** Bruce Campbell at Photocall for Travel Channel TV Series Ripley™s Believe It or Not at San Diego Comic Con International 2019 at Hilton Bayfront Hotel San Diego, 20 07 2019 Foto:xC.xRobichaudx xFuturexImage Future Image

Cambió su alimentación y busca fortalecer su cuerpo

Campbell también habló de algunos cambios que ha hecho en su vida cotidiana. Entre ellos está su alimentación.

El actor contó que intenta reducir el consumo de carne y comer más verduras, siguiendo una dieta principalmente basada en plantas. Eso sí, reconoció que cambiar sus hábitos no ha sido precisamente sencillo.

Soy de Detroit, de los que comen carne y patatas. Es un camino difícil, dijo con humor.

También mencionó que busca mantener un consumo adecuado de proteínas, pero con opciones que considera más convenientes para su nueva alimentación.

Más allá de los tratamientos médicos, Campbell dijo que confía en la capacidad de su propio organismo para responder ante la enfermedad. Su postura, explicó, es no permitir que el proceso termine afectando por completo su calidad de vida.

Bruce Campbell sigue trabajando pese al diagnóstico

Y si algo deja claro el actor es que no piensa retirarse para dedicarse exclusivamente a su recuperación.

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Campbell tiene en camino Ernie and Emma, una comedia dramática que él mismo escribió, dirigió, produjo y protagoniza. El proyecto tiene un significado especial para él porque representa la libertad creativa que busca en esta etapa.

Quiero libertad creativa. No quiero consejos. No hay grupos de discusión, explicó.

También está llevando la película por distintas ciudades de Estados Unidos junto a su esposa. Cuando le preguntaron si recurría a prácticas como meditación, saunas o baños de agua fría para enfrentar el cáncer, su respuesta fue muy sencilla: seguir haciendo cine.

Esta es mi meditación. Haciendo exactamente lo que estoy haciendo, señaló.

Así, mientras continúa con los tratamientos disponibles, Bruce Campbell ha decidido mantener el trabajo y sus proyectos como parte de su vida. Su diagnóstico cambió algunas cosas, pero, por ahora, no parece dispuesto a dejar que sea el cáncer el que decida qué hará con los próximos años.