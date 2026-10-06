El último adiós de Aylín Mujica a su hijo Mauro: por fin recibe sus cenizas

Aylín Mujica recibió finalmente las cenizas de su hijo Mauro Menéndez, quien murió el pasado 16 de julio a los 30 años. La actriz cubana contó que la urna llegó a su casa después de casi tres meses de trámites y que ese momento hizo todavía más real una pérdida que todavía le cuesta aceptar.

La revelación ocurrió durante una conversación con Lupillo Rivera en la quinta temporada de Top Chef VIP. Aylín aprovechó el encuentro con el cantante para hablar de lo que ha vivido desde la muerte de su hijo y de cómo la llegada de sus restos cambió la manera en que está enfrentando el duelo.

Acaban de llegar las cenizas de mi hijo. La impresión, me dio impresión, me está cayendo el veinte de que ya no lo voy a ver, dijo la actriz.

Para Aylín, una cosa era saber que Mauro había muerto y otra muy distinta tener sus cenizas frente a ella. Después de semanas de gestiones y trámites, finalmente pudo tener los restos de su hijo en casa.

Lupillo Rivera habla con Aylín sobre el duelo

Durante la conversación, Aylín le preguntó a Lupillo Rivera cómo se aprende a vivir con la ausencia de una persona cercana. La pregunta tenía un peso especial porque el cantante también enfrentó la muerte de su hermana, Jenni Rivera.

Lupillo no intentó darle una respuesta sencilla. Le explicó que la pérdida no desaparece y que, con el tiempo, uno aprende a vivir con ella.

Todavía, aprendes a vivir con él, aprendes a aceptarlo, diario va a ser lo mismo, respondió el cantante.

Las palabras parecen haber conectado con Aylín, quien continúa trabajando mientras intenta acomodar todo lo ocurrido. La actriz ha hablado en otras ocasiones de lo difícil que ha sido enfrentar la muerte de Mauro, pero también ha buscado mantener vivo su recuerdo. La llegada de las cenizas representa ahora otro paso dentro de ese proceso.

¿De qué murió Mauro Menéndez?

La muerte de Mauro ocurrió en Barbados, donde se encontraba de viaje. Después de realizarse los estudios correspondientes, las autoridades determinaron que el joven sufrió una falla multiorgánica relacionada con un coágulo en el pulmón y una neumonía severa.

La familia decidió hablar de los resultados de la autopsia después de que comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que había provocado su muerte.

La muerte de Mauro ocurrió en Barbados, donde se encontraba de viaje Instagram: Aylín Mujica

De acuerdo con la información compartida por Aylín, la infección respiratoria fue identificada como la causa principal. Su padre, el músico Osamu Menéndez, también había mencionado el posible impacto del uso de cigarrillos electrónicos, aunque el reporte médico señaló la neumonía y el coágulo como parte del cuadro que terminó provocando la falla de varios órganos.

El joven sufrió una crisis mientras se encontraba en la playa con amigos y posteriormente fue trasladado a un hospital.

¿Dónde serán colocadas las cenizas de Mauro?

La familia tiene previsto darle a Mauro un lugar especial para su descanso definitivo. Sus cenizas serán colocadas en el Neptune Memorial Reef, un arrecife artificial ubicado frente a las costas de Florida.

El sitio se encuentra bajo el agua y funciona como un espacio conmemorativo para familias que desean conservar los restos de sus seres queridos dentro de una estructura marina.

La elección tiene además un significado relacionado con Mauro y sus intereses. El joven se dedicaba a la producción musical y utilizaba el nombre artístico Maahez, inspirado en una deidad egipcia asociada con un león. El arrecife cuenta precisamente con distintas figuras y elementos decorativos que hacen referencia a este tipo de imágenes.

La familia tiene previsto darle a Mauro un lugar especial para su descanso definitivo Instagram: Aylín Mujica

Mientras la familia termina los trámites para preparar la ceremonia privada, Aylín continúa con sus compromisos profesionales.

La actriz también ha recurrido a las redes sociales para recordar a su hijo. En una de sus publicaciones escribió: "Te extraño tanto que todavía hay momentos en los que pienso en contarte algo y, por un segundo, olvido que ya no puedo".

Ahora, con las cenizas de Mauro finalmente en casa, Aylín Mujica enfrenta otra etapa de su duelo: aceptar que aquella despedida ya es definitiva, mientras busca la manera de mantener presente la memoria de su hijo.