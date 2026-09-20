Aylín Mujica revela de qué murió su hijo Mauro tras conocer los resultados de la autopsia

Aylín Mujica habló sobre los resultados de la autopsia de su hijo Mauro Menéndez, quien murió a los 30 años mientras se encontraba en Barbados. A dos meses de su fallecimiento, la actriz explicó que el joven DJ padecía neumonía y presentó diferentes complicaciones de salud que afectaron varios de sus órganos.

La muerte de Mauro, ocurrida el pasado 16 de julio, causó conmoción entre familiares, amigos y miembros del medio artístico. En los días posteriores surgieron distintas versiones sobre lo que pudo ocasionar su fallecimiento, incluida la posibilidad de que estuviera relacionado con el uso de vapeadores.

Instagram: Aylín Mujica

¿De qué murió Mauro, hijo de Aylín Mujica?

Frente a distintos medios de comunicación, la actriz cubana aclaró que no puede afirmar que el vape haya provocado la muerte de Mauro. De acuerdo con la información obtenida mediante la autopsia, su hijo sufrió fallas en varios órganos como consecuencia de una neumonía.

Además de esta enfermedad, los estudios revelaron que el DJ tenía un coágulo en el pulmón. Según explicó Aylín Mujica, viajar en avión habría complicado su condición debido a la altura y ocasionado mayores problemas en su organismo.

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"Y el asunto es que yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino. Lo de la autopsia que le hicieron fue que tenía, murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos. Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un un ‘heart attack’, un un ataque, un infarto”, dijo Aylin Mujica.

Con estas declaraciones, la conductora también respondió a lo dicho anteriormente por Osamu Menéndez, padre de Mauro. El músico cubano había mencionado en una entrevista que su hijo utilizaba vapeadores y planteó que esto pudo estar relacionado con su muerte.

Aylín Mujica todavía espera las cenizas de su hijo Mauro

Durante el encuentro con la prensa, la actriz también dio a conocer que todavía no ha recibido las cenizas de Mauro. Aunque el cuerpo fue cremado recientemente, el proceso para trasladar sus restos ha requerido varios trámites, ya que era ciudadano estadounidense y murió en otro país.

Foto: Captura de video

“No las he recibido. Estamos a punto de recibirlas. Es un trámite como él era ciudadano americano y murió en otro país, es un trámite que hay que hacer porque hay que analizar la autopsia y hay que hacer todo. Entonces, mi hijo definitivamente muere por la neumonía, colapsando otros órganos”, dijo Aylin.

Mientras concluyen los procedimientos correspondientes, la familia ya decidió cuál será el destino final de las cenizas. Aylín Mujica contó que serán depositadas en el panteón Neptuno, un cementerio submarino ubicado en Florida.

Foto: IG @aylinmujic

La elección de este lugar tiene un significado especial para la familia, pues a Mauro le gustaba mucho el mar. El sitio también cuenta con figuras y elementos relacionados con algunos de sus intereses, entre ellos los leones y los extraterrestres.