¡Inolvidable! U2 comparte los detalles de su encuentro con fans durante su visita a México

La visita de U2 a la Ciudad de México se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana y ahora la agrupación compartió nuevos detalles de su inesperado encuentro con fans mexicanos, dejando claro el cariño especial que mantienen con el país.

U2 comparte cómo vivió su encuentro con fans en México

A través de sus redes sociales, la banda liderada por Bono publicó un emotivo video que recopila algunos de los momentos más memorables de su reciente estancia en la capital mexicana.

Bono y The Edge sorprendieron a sus seguidores firmando discos, guitarras y fotografías en pleno Centro Histórico. IG

Las imágenes muestran a cientos de seguidores esperando afuera del recinto donde se hospedaban los músicos, sosteniendo discos, guitarras, fotografías y carteles con mensajes dedicados al grupo. Junto al clip, la banda escribió una frase que rápidamente emocionó a sus fans:

No abandones tus sueños. Tus sueños no te abandonarán”.

El video retrata la cercanía que Bono, The Edge y Adam Clayton tuvieron con sus seguidores mexicanos durante la visita. Entre gritos, celulares grabando y aplausos, los integrantes se acercaron a las vallas de seguridad para firmar autógrafos y saludar personalmente a quienes llevaban horas esperando verlos.

Las imágenes del rodaje y la convivencia con fans rápidamente se volvieron virales en redes sociales. IG

Bono agradece la hospitalidad de México

Uno de los momentos más comentados muestra a Bono levantando la mano para agradecer el recibimiento mientras sonríe ante la euforia de los asistentes. Por su parte, The Edge apareció firmando portadas de discos clásicos como “Achtung Baby”, además de estrechar la mano de algunos fans que no podían creer lo cerca que estaban de sus ídolos.

Bono adelantó que U2 prepara un nuevo álbum con un sonido más experimental y pensado para tocar en vivo. IG

El encuentro ocurrió en medio de la grabación del videoclip de “Street of Dreams”, una canción inédita con la que U2 podría iniciar oficialmente una nueva etapa musical. La agrupación eligió las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México como escenario principal del rodaje, sorprendiendo a cientos de personas que se encontraron con la banda tocando sobre un autobús intervenido con grafiti.

¿Cómo fue la experiencia de U2 en México?

Las imágenes rápidamente se volvieron virales en redes sociales, especialmente por la energía del público mexicano, que acompañó cada momento coreando las canciones y celebrando la inesperada aparición del grupo irlandés.

Subimos a un autobús en la Ciudad de México, destino: Calle de los Sueños”, escribió la banda en otra publicación que acompañó parte del material grabado durante esos días.

La banda irlandesa grabó escenas del videoclip de “Street of Dreams” en calles de la CDMX. Especial

Sin embargo, no todo salió exactamente como estaba planeado. De acuerdo con el propio grupo, una fuerte tormenta afectó el generador que utilizaban durante la filmación, provocando un breve caos técnico. Aun así, el incidente terminó convirtiéndose en una anécdota especial para la banda y sus seguidores.

Mientras solucionaban el problema, un vecino de la zona permitió que los músicos utilizaran el balcón de su departamento. Desde ahí, Bono y compañía improvisaron un momento íntimo con decenas de fans que comenzaron a cantar clásicos como “Desire” y “Vertigo” en plena calle.

La banda irlandesa entró a la casa para poder salir al balcón Especial

La escena fue celebrada en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que ese tipo de momentos demuestran la conexión genuina que U2 mantiene con su audiencia. Además del furor que causó el rodaje en México, todo apunta a que la banda ya prepara oficialmente su esperado regreso musical.

En los últimos meses, U2 lanzó los EP “Days Of Ash” y “Easter Lily”, proyectos que adelantan el sonido del próximo álbum de estudio. Según reveló Bono recientemente, el grupo trabaja en un material “ruidoso, experimental y pensado para tocarse en vivo”, mientras que The Edge adelantó que buscan crear algo completamente distinto a sus trabajos anteriores.

Después de casi una década sin lanzar un disco inédito completo, la banda parece estar lista para abrir un nuevo capítulo musical. Y, por lo visto, México ya forma parte importante de esa historia.