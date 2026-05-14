U2 compartió escenario con Sheinbaum en el marco del Street Child World Cup | VIDEO

La banda irlandesa U2 sorprendió este jueves con su participación en la Asamblea General de la Street Child World Cup, celebrada en la Ciudad de México, donde compartió escenario con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un encuentro enfocado en la inclusión social y la defensa de los derechos de la infancia.

El evento reunió a representantes de organizaciones internacionales, activistas y jóvenes participantes de la Copa Mundial de Niños de la Calle (Street Child World Cup), iniciativa que busca visibilizar las problemáticas que enfrentan menores en situación de vulnerabilidad a través del deporte y actividades culturales.

La presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. generó expectativa entre los asistentes, especialmente luego de que hace unos días la agrupación realizara grabaciones en calles del Centro Histórico de la capital mexicana para el videoclip del tema Street Of Dreams.

Durante la jornada, la mandataria federal destacó la importancia de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer políticas públicas enfocadas en el acceso al deporte, la salud y el bienestar social.

Por su parte, Alejandra Frausto Guerrero compartió en redes sociales imágenes del encuentro y celebró la realización del evento en el país.

Muy feliz de acompañar a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum en la Asamblea General de Street Child World Cup. En la Ciudad de México y en todo el país las infancias y en especial las niñas disfrutan sus derechos al deporte, al goce y a la salud”, escribió la funcionaria.

La participación de U2 en el encuentro reforzó el perfil social y humanitario que la agrupación ha mantenido durante décadas, particularmente a través del activismo de Bono en causas relacionadas con derechos humanos, combate a la pobreza y apoyo a sectores vulnerables.

La Street Child World Cup se desarrolla en México como parte de una serie de actividades internacionales que buscan impulsar la inclusión y crear conciencia sobre la situación de millones de menores que viven en contextos de exclusión social alrededor del mundo.

fdm