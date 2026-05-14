Príncipe Enrique y Meghan producirán película sobre Afganistán para Netflix

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle preparan la adaptación cinematográfica de la memoria sobre Afganistán No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, en el marco de su acuerdo con Netflix, informó este jueves el gigante del streaming.

El libro, escrito por el mayor británico Adam Jowett, aborda su trabajo al frente de una unidad de paracaidistas y rangers irlandeses reales encargada de defender el centro del distrito de Musa Qala, en Afganistán, en julio de 2006.

La pareja, distanciada de la casa real británica y residente en Estados Unidos, ha trabajado con Netflix desde 2020. Produjo el documental Enrique & Meghan y la serie Con amor, Meghan, en la que la duquesa de Sussex aparece como una experta en tareas domésticas.

El año pasado, suscribieron un nuevo acuerdo con la plataforma pero con condiciones más limitadas.

Enrique, hijo menor del monarca británico Carlos III, y su esposa Meghan Markle producirán la cinta junto a Tracy Ryerson, el jefe de contenidos de Archewell Productions, propiedad de la pareja, detalló Netflix en un comunicado; Matt Charman, nominado al Óscar por "Puente de espías" (2015), estará a cargo del guion.

La elección del material no es menor. Enrique sirvió en Afganistán en dos ocasiones como integrante del Ejército británico y alcanzó el rango de capitán, una experiencia que ha mencionado en distintos momentos de su vida pública y que también apareció en sus memorias Spare. Por eso, la película podría leerse como uno de los proyectos más cercanos a su propia historia, aunque ahora desde el terreno de la producción audiovisual.

No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege fue publicado por primera vez en 2018.

Musa Qala, en la provincia afgana de Helmand, fue uno de los puntos de mayor tensión durante la presencia de tropas británicas en Afganistán. El libro de Jowett reconstruye el asedio vivido por una compañía integrada por paracaidistas y Rangers Reales Irlandeses, encargada de sostener la defensa del distrito en julio de 2006.

Con información de AFP