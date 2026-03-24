Tyler the Creator en Palacio de los Deportes: setlist, cómo llegar y que saber de sus conciertos

Tyler the Creator se ha convertido en uno de los raperos que ha llamado la atención por su estilo musical y aunque ya lleva varios años en la industria musical y visitó México por primera vez en 2014 en el festival Ceremonia, después de varios años regresará a nuestro país.

Si eres fan del rapero y no te quieres perder su regreso a México, en esa ocasión en un concierto en solitario, aquí te dejamos lo que debes saber de su próximo show en nuestro país.

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¿Cuándo y a qué hora se presentará Tyler the Creator?

Tyler the Creator dará dos conciertos en la Ciudad de México ante miles de fans. Los shows serán este 24 y 25 de marzo en el Palacio de los Deportes.

Se espera que los shows del rapero den inicio a las 8:00 PM.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes?

El concierto se realizará en el Palacio de los Deportes y para llegar a él puedes hacerlo por auto, ya que dentro del recinto hay un estacionamiento que tiene un costo.

Te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar. Por otra parte, si planeas llegar por transporte público, la manera más fácil es por metro. La estación más cercana al Palacio de los Deportes es Velódromo de la línea 9 o café.

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Deberás bajarte en la estación Velódromo, al salir de ella tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto por la que debes entrar.

Probable setlist de Tyler the Creator en el Palacio de los Deportes

A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que Tyler the Creator interprete en sus conciertos en la CDMX.

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Big Poe

St. Chroma

Rah Tah Tah

Noid

Darling, I

Sugar on My Tongue

Stop Playing With Me

Tell Me What It Is

Sticky

Who Dat Boy

ARE WE STILL FRIENDS?

She

WUSYANAME

IFHY

EARFQUAKE

Tamale

I Hope You Find Your Way Home

Like Him

NEW MAGIC WAND

See You Again

PJG