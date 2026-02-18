Turbulence revela la identidad de la nueva Burrita Burrona; ¿de quién se trata?

Tras semanas de especulación y rumores en redes, la popular drag queen Turbulence confirmó la identidad de la persona que tomará el relevo dentro de la botarga más famosa de internet.

A través de sus plataformas de video, se anunció públicamente que Antonio Campos, reconocido artísticamente bajo el seudónimo de Hiromi, es el nuevo integrante encargado de dar vida y voz al personaje de la Burrita Burrona.

La salida del talento original

La decisión creativa y administrativa de integrar a un nuevo talento llega tras la confirmación de la salida de Iván Momo Guzmán. Él fue el responsable inicial de interpretar a la mascota durante su etapa de mayor explosión en plataformas digitales.

Guzmán logró que la botarga se volviera un fenómeno viral masivo en TikTok y YouTube. El dúo original acumuló millones de seguidores gracias a una fórmula constante de comentarios ácidos y análisis de la farándula nacional.

Para disipar las dudas que ya circulaban en diversos medios de comunicación y programas de espectáculos, la producción actual decidió tomar el control total de la narrativa de este cambio.

Hiromi, integrante de las Koketa Show Especial

El anuncio oficial en plataformas

Turbulence utilizó sus canales oficiales para publicar un video dedicado exclusivamente a detallar la integración de su nuevo compañero. Este material audiovisual sirvió como la presentación formal y directa ante su extensa base de suscriptores.

La respuesta de los internautas a la publicación fue inmediata. El video validó la filtración de información que ya rondaba en los foros de internet especializados en la cultura drag de México.

Integrar a una nueva persona bajo un traje icónico representa un reto técnico y artístico evidente. El personaje de la Burrita Burrona posee ademanes, un tono de voz específico y un ritmo cómico que el público ha consumido ávidamente durante los últimos años.

¿Quién es Hiromi, la integrante de Koketas Show?

Para los seguidores asiduos del arte drag en el país, el nombre de la nueva integrante no es ningún secreto. Hiromi es una figura con una trayectoria comprobada y sumamente consolidada en la escena del entretenimiento nocturno.

Su popularidad masiva se cimentó principalmente gracias a su participación estelar en Koketas Show, también identificado por los fanáticos de la plataforma de video corto como Las Koketas.

Hiromi Especial

Este proyecto escénico y digital se ha posicionado firmemente como uno de los shows drag más exitosos, rentables y de mayor crecimiento en las redes sociales recientes.

Dentro de este colectivo de artistas, Hiromi logró destacar rápidamente, ganándose el título de una de las "chiquitas" favoritas de la audiencia.

La respuesta de la comunidad digital

La confirmación de Antonio Campos al frente de la mascota generó una avalancha de reacciones inmediatas. Los usuarios saturaron rápidamente las cajas de comentarios de las distintas plataformas donde se distribuye su contenido.

Miles de seguidores expresaron su expectativa técnica por ver la evolución de la comedia que la dupla ofrecerá en esta nueva temporada de su canal conjunto y en sus giras nacionales.

Los fanáticos asiduos anticipan que la incorporación de Hiromi traerá consigo una renovación necesaria en las temáticas de los sketches y abrirá la puerta a nuevas colaboraciones con creadores.

