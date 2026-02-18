HBO revela fecha de primer tráiler y primer poster promocional de 'House of the Dragon 3'

HBO confirmó la fecha y la hora para el lanzamiento del primer tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, aprovechando el éxito que está teniendo El Caballero de los Siete Reinos, que en sus últimos episodios está dando de que hablar.

Este esperado avance verá la luz mañana, jueves 19 de febrero, marcando el inicio formal de la campaña promocional de la serie. Originalmente anunciado para las 10:00 horas (hora del centro de México).

La revelación llega en un momento clave para la cadena de televisión, justo en la semana previa a la conclusión de otro de sus grandes proyectos ambientados en el mismo universo de fantasía.

Sinergia en Poniente: De un spin-off a otro

La decisión de liberar este primer vistazo no es casualidad. El lanzamiento del tráiler se produce apenas unos días antes del final de la primera temporada de A Knight of the Seven Kingdoms.

Esta serie concluirá sus emisiones el próximo 22 de febrero, manteniendo a millones de fanáticos cautivos. HBO busca retener esa atención masiva y redirigirla inmediatamente hacia la brutal guerra civil de la familia Targaryen.

La tercera temporada de 'House of the dragon' llega este verano Foto: Instagram @houseofthedragonhbo

Al enganchar a la audiencia que ya está sintonizando las aventuras de Dunk y Egg, la transición del interés hacia el próximo proyecto estrella de la franquicia se da de manera calculada. La atención del público se transforma naturalmente en anticipación.

Mensajes crípticos y publicidad global

Antes de confirmar la fecha, HBO ya había comenzado a operar en múltiples frentes. Las redes sociales oficiales de la serie modificaron su tono habitual en los últimos días para generar expectativa.

Comenzaron a publicar frases sombrías que hacen alusión directa a la "fatalidad inevitable" y a la absoluta "falta de piedad". Estos textos preparan el terreno para los eventos bélicos que adaptará la nueva temporada en televisión.

Tensiones creativas, desacuerdos narrativos y una relación rota marcan el futuro de House of the Dragon, según George R.R. Martin. Foto: Instagram @houseofthedragonhbo

A la par de la estrategia digital, la cadena estadunidense desplegó publicidad física en puntos neurálgicos a nivel internacional. Se reportó la aparición de carteles promocionales en Nueva York y París, confirmando un despliegue global.

Estas vallas publicitarias mantienen el misterio, dividiendo visualmente a los seguidores entre el bando de los Verdes y los Negros antes de mostrar cualquier metraje inédito.

La guerra estalla: Promesas de Ryan Condal

Tras una segunda temporada que sirvió para posicionar las piezas en el tablero y que fue considerada comparativamente contenida, los creadores de la serie aseguran un cambio de ritmo drástico.

El showrunner, Ryan Condal, ha enfatizado en recientes declaraciones que esta tercera entrega será la más ambiciosa de toda la producción en términos de escala audiovisual y recursos técnicos.

Según el creativo, la narrativa está llegando a un punto donde la diplomacia queda totalmente descartada. Condal aseguró que la guerra abierta entre las facciones Targaryen "estallaría muy rápidamente" en los nuevos episodios.

La producción ha prometido a los espectadores un aumento notable en el drama humano, acompañado de batallas mucho más grandes que involucrarán directamente a los dragones en los cielos.

El cronograma final hacia la cuarta temporada

Para tener claro el panorama de lo que viene para la franquicia, estos son los datos clave confirmados por la cadena sobre el futuro de la producción:

Material base: La serie sigue adaptando el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, ambientado 200 años antes de Juego de Tronos .

La serie sigue adaptando el libro de George R. R. Martin, ambientado 200 años antes de . Ventana de estreno: La tercera temporada llegará a las pantallas de HBO y Max en junio de 2026 .

La tercera temporada llegará a las pantallas de HBO y Max en . Límite de la historia: Se ha oficializado que la cuarta temporada será la última de la serie.

"La historia está llegando a su punto culminante y la guerra entre las facciones Targaryen estallará muy rápidamente", reiteró Ryan Condal sobre la dirección que tomarán los guiones en esta etapa decisiva para la franquicia televisiva.

bgpa