¿Jacob Elordi será el nuevo James Bond? 

La búsqueda del próximo agente 007 se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados y más debatidos de la industria cinematográfica actual. Tras la salida definitiva de Daniel Craig, la silla del espía británico más famoso del mundo sigue vacía.

Esta semana, el panorama mediático ha sufrido una nueva sacudida con la filtración de un nombre ya conocido por las audiencias globales. Jacob Elordi ha vuelto a acaparar las tendencias internacionales tras ser señalado como el posible nuevo James Bond.

A sus 28 años, el actor australiano ha logrado consolidarse en la industria, pero este rumor lo coloca en un nivel de escrutinio diferente. La información, aunque de carácter extraoficial, fue suficiente para reactivar las maquinarias de especulación en los estudios de Hollywood.

El origen del rumor en redes sociales

El epicentro de esta reciente ola de rumores tiene su origen en las plataformas digitales, específicamente en la cuenta de la industria del entretenimiento Deux Moi. Esta plataforma publicó recientemente el fragmento de un correo electrónico.

El mensaje, enviado por un informante no verificado, sugería que Elordi habría avanzado significativamente en el proceso de selección o que es el candidato principal en este momento.

A diferencia de su rodaje en Frankenstein, el actor buscaba una higiene impecable esta vez. Reuters

Es importante destacar que este correo podría ser falso, una advertencia que los propios portales de espectáculos suelen hacer al citar a esta cuenta. Sin embargo, el impacto fue inmediato y generó una cascada de reacciones por parte de los seguidores de la franquicia.

El nombre del actor no es ajeno a este tipo de conversaciones. En los foros de cine y en los castings armados por fanáticos en internet, la figura de Elordi aparece constantemente como una opción viable para modernizar al personaje.

La postura histórica del actor

A pesar de la estricta confidencialidad que exigen productoras como EON Productions, el propio actor ya ha sido cuestionado sobre esta posibilidad en el pasado. Su postura siempre ha sido cautelosa frente a los micrófonos y la prensa.

Durante una entrevista concedida al medio Extra en el año 2023, el australiano fue interrogado directamente sobre las especulaciones que lo conectaban con el icónico rol del espía al servicio de Su Majestad.

La directora Emerald Fennell temió lo peor al recibir el reporte de su hospitalización. Reuters

Su respuesta fue diplomática y alejada de cualquier confirmación rotunda. "Es hermoso... Me gusta que la gente quiera ponerme en sus películas. Me alegra mucho", declaró Elordi en aquel momento, evitando alimentar falsas expectativas.

La lista de deseos de Amazon

El interés de los estudios por perfiles específicos quedó en evidencia el año pasado. Un reporte exclusivo publicado por la revista Variety arrojó luz sobre las preferencias de los ejecutivos encargados de reestructurar la franquicia.

Tras la adquisición de la histórica Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por parte de Amazon, la estrategia para revitalizar la saga se discute a puerta cerrada. Según la publicación, existía una "lista de deseos" corporativa con tres opciones principales.

Los actores que supuestamente conformaban esta terna final para heredar el Aston Martin y el esmoquin eran:

Jacob Elordi , respaldado por su éxito en dramas y su creciente peso en la taquilla internacional.

, respaldado por su éxito en dramas y su creciente peso en la taquilla internacional. Tom Holland , la estrella británica que aportaría una base de fans masiva y garantizada.

, la estrella británica que aportaría una base de fans masiva y garantizada. Harris Dickinson, un talento en ascenso con amplia experiencia en cine independiente y comercial.

¿Jacob Elordi se avergüenza de sus primeras películas? El actor critica trilogía que lo hizo famoso (Foto: Mezcal Entertainment)

El factor de la edad y el compromiso

Históricamente, la edad ha sido un factor determinante para los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson. En declaraciones pasadas, los responsables de EON Productions han dejado claro que buscan un compromiso laboral a largo plazo.

Asumir el manto de James Bond implica firmar un contrato que suele extenderse por más de una década. En este sentido, los 28 años de Jacob Elordi lo sitúan en un rango de edad estadísticamente ideal para la productora.

La franquicia requiere un protagonista que pueda filmar a lo largo de tres o cuatro películas con alta exigencia física. Por ello, un talento en sus veintes o principios de sus treintas garantiza la viabilidad del proyecto de acción a largo plazo.

Denis Villeneuve y la búsqueda de un rostro nuevo

La contienda por el papel, sin embargo, podría dar un giro radical dependiendo de la visión del director a cargo. Los reportes apuntan a que el cineasta Denis Villeneuve es uno de los principales candidatos para dirigir el reinicio de la saga.

Un informe posterior publicado por el portal Deadline indicó que el director tendría una visión muy particular. Según sus fuentes, Villeneuve no estaría interesado en trabajar con estrellas que ya están fuertemente consolidadas en la cultura pop.

La publicación detalló que el director está buscando una "cara nueva" para el papel de James Bond. Esta directriz buscaría replicar el efecto sorpresa que tuvo la elección de actores menos mediáticos en etapas anteriores.

Actualmente, el informe que señala la búsqueda de un perfil desconocido por parte de Denis Villeneuve se mantiene como la última actualización operativa reportada por la prensa especializada respecto a los parámetros de casting del próximo 007.