El armario secreto de Carolyn Bessette-Kennedy sale a subasta en Londres

A lo largo de la historia, pocas mujeres han logrado transformar su estilo en un legado. Carolyn Bessette-Kennedy es una de ellas; a casi treinta años de su partida, se mantiene como el máximo referente del minimalismo refinado que definió la década de los noventa.

Hoy, su nombre resurge con fuerza ya que algunas de sus prendas más icónicas serán exhibidas públicamente y luego subastadas en Londres.

¿Quién es Carolyn Bessette-Kennedy?

Tras el estreno de American Love Story, la serie producida por Ryan Murphy que recrea su intensa historia de amor con John F. Kennedy Jr., la figura de Carolyn ha vuelto a los titulares.

Carolyn consolidó su carrera en Calvin Klein, donde forjó el lenguaje visual que marcaría el chic noventero. Grosby

Más allá del romance trágico —ambos fallecieron en un accidente aéreo en 1999— el interés se ha centrado en su estética depurada: líneas limpias, tonos neutros y una elegancia silenciosa que definió el final del siglo XX y que hoy inspira a nuevas generaciones.

Antes de convertirse en icono, Carolyn creció en Connecticut y trabajó en relaciones públicas hasta ingresar a Calvin Klein, donde su carrera despegó. En Nueva York no solo consolidó su perfil profesional, sino también su imagen: una mujer reservada, fotografiada constantemente, que convirtió el “menos es más” en una declaración de estilo.

Su uniforme cotidiano —abrigos estructurados, vestidos negros minimalistas y accesorios discretos— marcó el canon del chic noventero.

Como ocurrió con el archivo de Princess Diana, el vestuario de Bessette-Kennedy se consolida como patrimonio simbólico de una época. Grosby

¿Cuándo será la subasta de Carolyn Bessette-Kennedy?

Ese armario legendario es el protagonista de la nueva subasta organizada por la especialista Lucy Bishop, conocida como The Fashion Auctioneer. En total, se ofrecerán 25 piezas vinculadas a Bessette-Kennedy, que antes podrán verse en exhibición pública en el barrio londinense de Chelsea.

La muestra abrirá el 20 y 21 de febrero, mientras que las pujas permanecerán activas hasta el 3 de marzo, confirmando el creciente interés del mercado por el archivo de moda con procedencia histórica.

¿Qué piezas serán subastadas de Carolyn Bessette-Kennedy?

Entre los lotes más esperados destacan varios abrigos que definieron su imagen urbana en Nueva York. Uno de ellos es el célebre abrigo camel de Prada, fotografiado en 1998 mientras paseaba a su perro por Tribeca, una imagen que hoy se considera uno de los momentos estéticos más influyentes de la moda contemporánea.

También se subasta otro abrigo blanco roto de la misma firma, que Carolyn habría regalado a la asistente de su esposo tras considerarlo “demasiado Miami” para la sobriedad neoyorquina.

Entre las piezas estrella destaca el célebre abrigo camel de Prada, fotografiado en Tribeca en 1998. bid.thefashionauctioneer.com

La selección incluye además un abrigo verde de cuadros de Valentino, un conjunto de noche de Yohji Yamamoto, piezas estructuradas de Comme des Garçons y vestidos negros minimalistas de Calvin Klein que evocan su elegancia austera en eventos formales, incluidas visitas oficiales a la Casa Blanca.

Bolsos de Prada y faldas de líneas puras completan un guardarropa que, más que ropa, representa una filosofía estética.

Cuatro de las prendas proceden directamente de Rosemarie Terenzio, exasistente de Kennedy Jr., a quien Carolyn se las regaló en los años noventa. El resto pertenece a una coleccionista privada que las adquirió en 2017 como artículos vinculados a la socialité.

El evento es organizado por la especialista Lucy Bishop y confirma el creciente valor del archivo de moda con procedencia histórica. IG the.fashion.auctioneer

Aunque la procedencia de algunas piezas no ha podido verificarse completamente, el interés del mercado es innegable. De hecho, en la primera subasta dedicada a Bessette-Kennedy en 2024, tres abrigos alcanzaron más de 177 mil dólares y fueron adquiridos por la diseñadora Sarah Staudinger, confirmando el valor cultural y financiero de su archivo.

La exhibición londinense no solo presenta prendas históricas: las posiciona como auténticas obras de arte. Tal y como ocurrió con el guardarropa de la princesa Diana, el de Bessette-Kennedy se transforma en patrimonio simbólico de una época.

Si quieres ver el tráiler de la serie sobre su historia, no te pierdas el siguiente video.