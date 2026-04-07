¡El momento más romántico desde la Luna!; astronauta de Artemis II dedica mensaje a su esposa 

Artemis II se ha convertido en una de las misiones más relevantes de la exploración espacial actual, no solo por los avances tecnológicos que representa, sino por los momentos que ha dejado. Esta misión de la NASA logró alejarse más de 406 mil kilómetros de la Tierra, marcando un récord en los vuelos tripulados recientes.

Sin embargo, más allá de la distancia alcanzada, lo que realmente ha captado la atención del público es una escena que conectó emocionalmente con millones de personas alrededor del mundo.

Artemis II: Primera foto de la Tierra desde el lado oculto de la Luna Reuters

En medio de este viaje histórico, el astronauta Victor Glover fue protagonista de un instante que rompió con la formalidad habitual de las comunicaciones espaciales. Tras atravesar una etapa crítica del recorrido, en la que la nave quedó completamente incomunicada durante 40 minutos al pasar por detrás de la Luna, el silencio dio paso a una intervención inesperada.

Astronauta de Artemis II manda romántico mensaje a su esposa

Al recuperar la señal, la expectativa en el centro de control era escuchar datos técnicos sobre el estado de la nave. Sin embargo, lo primero que se transmitió fue un mensaje personal. Victor Glover decidió dirigirse directamente a su esposa, que seguía la transmisión en tiempo real.

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“Hola, cariño. Te amo desde la Luna”, expresó el astronauta, generando una reacción inmediata tanto en la base como en redes sociales.

El intercambio no terminó ahí. Desde el centro de control, se le informó a Glover que estaba recibiendo muestras de apoyo y aplausos. Además, le confirmaron que su esposa, Deanna Glover, estaba presente siguiendo cada detalle de la misión.

"Has recibido mucho cariño y aplausos aquí", le comunicaron.

Su esposa respondió al saludo y le comentó que sus hijas también estaban atentas a la transmisión. Entonces, Glover añadió:

"Gracias a todos por hacerlo y por apoyarnos en esto. Y a ustedes, Génesis, Maya, Joya y Corinne, las amo. Y Deanna, te amo".

La tripulación está integrada también por Reid Wiseman, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en este ensayo crucial para futuras misiones que buscarán regresar a la superficie lunar.

El regreso a la Tierra ya está en marcha

Después de completar el sobrevuelo lunar, la misión inició su trayecto de regreso. Artemis II, lanzada el 1 de abril, representa el primer viaje tripulado alrededor de la Luna desde 1972, lo que la convierte en un paso clave dentro del programa espacial actual.

Astronautas de Artemis II NASA

Se espera que este viernes los cuatro astronautas regresen a la Tierra después de haber sobrevolado la Luna y ver su lado oculto.

PJG