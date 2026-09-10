¿Por qué el Tribunal de Apelación de Noruega ha ordenado repetir el juicio de Marius Borg?

Apenas un día después del funeral de Estado del rey Harald V, la familia real noruega sigue bajo los reflectores por un motivo muy distinto. El Tribunal de Apelación de Borgarting ha aceptado el recurso presentado por Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, lo que significa que el joven tendrá que enfrentarse nuevamente a un proceso judicial.

¿Por qué repetirán el juicio de Marius Borg?

Marius Borg, de 29 años, había apelado la condena que recibió el pasado junio, cuando el Tribunal de Distrito de Oslo le impuso cuatro años de prisión por varios delitos, entre ellos dos violaciones y malos tratos en el ámbito de una relación cercana.

La justicia noruega revisará nuevamente los delitos por los que el hijo de Mette-Marit fue condenado a cuatro años de prisión. Reuters

La defensa apeló específicamente los tres delitos principales por los que sostiene que fue condenado injustamente. Ahora, el Tribunal de Apelación ha decidido admitir el recurso en su totalidad, por lo que esos hechos volverán a ser examinados.

El abogado de Borg, Petar Sekulic, recibió la decisión con satisfacción y explicó que la corte no coincidió con la valoración realizada por la Fiscalía sobre las pruebas y sobre la conveniencia de admitir el recurso.

Esto no significa que Marius haya sido declarado inocente ni que la condena haya quedado anulada definitivamente. El proceso continúa y se analizarán nuevamente los hechos, la culpabilidad y la pena. Por lo que el resultado de la nueva vista todavía está por determinarse.

Así será el nuevo juicio contra el hijo de Mette-Marit

La situación es todavía más compleja porque la Fiscalía presentó igualmente un recurso relacionado con la duración de la condena. Por ello, el Tribunal de Apelación tendrá que volver a valorar la pena si después del nuevo examen considera que corresponde hacerlo.

La decisión permitirá analizar otra vez tanto la culpabilidad de Marius Borg como la duración de la pena impuesta en primera instancia. Grosby Group

El fiscal Sturla Henriksbø ha señalado que la nueva vista se apoyará prácticamente en las mismas pruebas que fueron presentadas durante el juicio original. De acuerdo con sus previsiones, serán necesarias alrededor de cuatro semanas de audiencia.

La fecha todavía no ha sido fijada. El tribunal ha informado que comenzará de inmediato con los preparativos del procedimiento.

¿Cómo fue el primer juicio contra Marius Borg?

El primer juicio contra Marius Borg se convirtió en uno de los casos judiciales con mayor repercusión mediática en Noruega.

La Fiscalía había solicitado que el recurso fuera rechazado, por lo que la decisión supone un revés para el Ministerio Público. AFP

El proceso se prolongó durante siete semanas y terminó con una condena por 34 de los delitos incluidos en la acusación, aunque también fue absuelto de otros cargos, entre ellos dos acusaciones de violación que no forman parte de esta apelación.

Además de los delitos sexuales y los malos tratos, la sentencia contempló otros cargos relacionados con agresiones, amenazas, posesión de marihuana, incumplimiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

El tribunal también determinó el pago de indemnizaciones a las víctimas. Ahora, algunas de las mujeres involucradas tendrán que afrontar nuevamente un proceso judicial.

El nuevo proceso podría durar alrededor de cuatro semanas y utilizará prácticamente las mismas pruebas presentadas durante el primer juicio. AFP

Sus representantes legales han expresado su decepción por la admisión de la apelación y han advertido sobre la carga emocional que supone volver a declarar y revivir los hechos.

Marius Borg permanece bajo arresto domiciliario

Mientras se prepara el nuevo juicio, Marius Borg continúa bajo arresto domiciliario en Skaugum, residencia de la familia real, con una pulsera electrónica. Antes había permanecido en prisión preventiva durante varios meses.

Marius Borg permanece bajo arresto domiciliario con pulsera electrónica mientras la justicia noruega prepara la nueva vista. AFP

Su situación ha sido objeto de distintas decisiones judiciales y, por ahora, las autoridades no han determinado un cambio definitivo en sus condiciones.

La resolución llega, además, en un momento especialmente delicado para la monarquía. Marius acaba de aparecer públicamente durante el funeral de su abuelo político, Harald V, después de obtener autorización judicial para asistir a la ceremonia.

Su presencia volvió a poner el caso en el centro de la conversación pública, pero ahora la decisión del Tribunal de Apelación abre una nueva etapa: Marius tendrá que defender nuevamente su versión ante los tribunales y esperar una nueva sentencia sobre los delitos que cometió.