Muere Mike McFarland, actor de doblaje y voz del Maestro Roshi en Dragon Ball

Mike McFarland, reconocido actor de doblaje que dio voz a personajes de Dragon Ball, One Piece y Attack on Titan, murió el 9 de septiembre a los 56 años. Su fallecimiento ocurrió después de enfrentar un agresivo cáncer cerebral.

La noticia fue compartida inicialmente por Tiffany Vollmer, actriz que interpretó a Bulma en el doblaje en inglés de la serie original de Dragon Ball. Más tarde, el representante de McFarland confirmó su muerte.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias exactas de su fallecimiento. Sin embargo, el intérprete había sido diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral de rápido crecimiento y difícil tratamiento.

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¿Quién era Mike McFarland?

Con una extensa carrera dentro del doblaje estadounidense, Mike McFarland se convirtió en una voz muy conocida entre los seguidores del anime. Uno de sus personajes más importantes fue el Maestro Roshi, de Dragon Ball, al que interpretó durante aproximadamente 28 años.

Dentro de la misma franquicia también prestó su voz a Yajirobe. Su trabajo llegó a otras producciones exitosas con personajes como Buggy el Payaso en One Piece, Jean Kirstein en Attack on Titan, Jean Havoc en Fullmetal Alchemist y Mashirao Ojiro en My Hero Academia.

Otros papeles destacados de su trayectoria fueron Kotaro Amon en Tokyo Ghoul, Hiroshi Odokawa en Odd Taxi y Goemon Ishikawa en algunas películas de Lupin III.

Además de trabajar frente al micrófono, McFarland se desempeñó como escritor y director de doblaje. Participó detrás de cámaras en títulos como Fullmetal Alchemist, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Chainsaw Man, Mob Psycho 100 y My Hero Academia.

¿Qué enfermedad tenía Mike McFarland?

Sus problemas de salud comenzaron en enero de 2025, cuando acudió al médico por lo que pensaba que era una infección en el oído interno. Durante la revisión, los especialistas encontraron un tumor cerebral y posteriormente tuvo que someterse a diferentes procedimientos médicos.

Meses después se informó que padecía glioblastoma, un cáncer que puede originarse en el cerebro o en la médula espinal. La enfermedad suele avanzar rápidamente y puede afectar distintas funciones del organismo.

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Ante los elevados costos de su tratamiento y la asistencia que necesitaba diariamente, amigos y compañeros abrieron una campaña en GoFundMe. La iniciativa recibió el apoyo de actores de doblaje y fans, quienes reunieron cerca de 302 mil dólares de una meta de 350 mil.

Por su parte, GalaxyCon realizó una subasta en línea para colaborar con los gastos médicos del actor.

Durante febrero de 2026, una actualización sobre su estado de salud explicó que había pasado por varias hospitalizaciones y requería un nivel mayor de asistencia.

Pese a las complicaciones de la enfermedad, sus allegados señalaron que conservaba el buen ánimo. El comunicado también mencionó que “saber cuánta gente lo quería y apoyaba le llenaba los ojos de lágrimas”.