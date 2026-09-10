¿El cine está de regreso? Taquilla de verano 2026 rompe récord con Spider-Man y La odisea

Hollywood esperó señales de que el público estaba dispuesto a regresar a las salas con la misma fuerza que antes de la pandemia. El verano de 2026 finalmente entregó una respuesta con una cifra que superó hasta las previsiones más optimistas.

La temporada dejó grandes ganadores, algunas sorpresas y también varios tropiezos. Pero el balance general es favorable para una industria que todavía intenta recuperar los niveles de asistencia y recaudación que tenía antes de 2020.

La taquilla de 2026 alcanzó cifras históricas durante el verano. Canva

¿Cuánto recaudó la taquilla durante el verano de 2026?

Según cifras de Rentrak, la taquilla de Estados Unidos y Canadá acumula más de 7 mil 300 millones de dólares en lo que va de 2026.

El dato representa un crecimiento de 20.8 por ciento frente al mismo periodo de 2025 y deja al mercado norteamericano con posibilidades de terminar el año por encima de los 10 mil millones de dólares.Buena parte del crecimiento ocurrió durante el verano cinematográfico, una de las temporadas más importantes para los grandes estudios.

Entre mayo y los primeros días de septiembre, las salas de Estados Unidos y Canadá generaron aproximadamente 4 mil 765 millones de dólares, suficientes para establecer una nueva marca para el periodo.

La cifra resulta relevante porque antes de comenzar la temporada existían dudas sobre si el mercado conseguiría siquiera superar los 4 mil millones de dólares.

Ahora se estima que la taquilla norteamericana podría terminar el año con más de 10 mil 500 millones de dólares.

Aunque todavía quedaría por debajo de años especialmente fuertes como 2015, 2018 y 2019, sería uno de los resultados más importantes desde que la pandemia alteró el negocio de las salas cinematográficas.

Hollywood registró uno de sus mejores veranos en taquilla. Canva

Spider-Man y La odisea impulsaron la taquilla en 2026

Hollywood tenía algunas apuestas relativamente seguras para este verano. Entre ellas se encontraban Toy Story 5 y El diablo viste a la moda 2, dos producciones respaldadas por franquicias conocidas y personajes que ya contaban con una audiencia.

Sin embargo, otros títulos terminaron creciendo mucho más de lo esperado.

Obsesión consiguió más de 260 millones de dólares en Estados Unidos, mientras que Backrooms superó los 197 millones de dólares en el mercado doméstico.

El desempeño de ambas volvió a colocar al terror entre los géneros capaces de competir durante una temporada dominada por producciones de presupuestos mucho mayores.

Pero el verdadero cambio llegó durante julio.

La odisea, de Christopher Nolan, se convirtió en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del verano y apunta a cerrar su recorrido cerca de los 650 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

Spider-Man: Un nuevo día superó las expectativas que existían antes de su estreno y actualmente apunta hacia una recaudación cercana a los 950 millones de dólares en Norteamérica.

Spider-Man: Un nuevo día fue uno de los grandes éxitos de 2026. Marvel

¿Cuáles son las películas que fracasaron en el verano de 2026?

Una taquilla récord tampoco significa que todos los grandes estrenos hayan conseguido los resultados esperados.

Producciones como The Mandalorian and Grogu, Amos del universo, Supergirl, Minions & monstruos, Moana y El día de la revelación quedaron por debajo de algunas de las expectativas comerciales que existían alrededor de ellas.

La diferencia fue que la cartelera consiguió compensar esos resultados con películas dirigidas a públicos distintos.

Joseph M. Singer, financiero de la industria cinematográfica, explicó a Deadline que una de las fortalezas de este verano estuvo en la variedad de opciones disponibles.

The Mandalorian and Grogu quedó entre los estrenos que no cumplieron las expectativas en taquilla. Disney Plus

Generación Z también ayudó a llenar las salas

Los espectadores jóvenes tuvieron un papel importante en los resultados de la temporada.

Datos de audiencia citados por medios especializados colocan al público de entre 14 y 29 años entre los grupos más activos durante el verano.

Películas como Obsesión, Backrooms y Spider-Man: Un nuevo día estuvieron entre las beneficiadas por esta audiencia.

También apareció un comportamiento especialmente valioso para los cines. Los espectadores jóvenes suelen acudir acompañados, por lo que una película capaz de conectar con este segmento puede traducir ese interés en grupos completos comprando boletos.

El fenómeno de Backrooms es uno de los ejemplos. La producción partía de una propiedad conocida entre audiencias jóvenes de internet y terminó trasladando ese interés hacia las salas.

La odisea de Christopher Nolan destacó en la taquilla de verano. Universal Studios

¿Qué películas podrían aumentar la taquilla de 2026?

El récord del verano no cierra el año cinematográfico. Hollywood todavía tiene algunos de sus estrenos comerciales más importantes guardados para los últimos meses de 2026.

Entre ellos destacan Dune: Parte tres y Avengers: Doomsday, dos producciones que podrían sumar varios cientos de millones de dólares al mercado norteamericano.

La cartelera también incluye Godzilla Minus Zero, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha y Jumanji: En el mundo real.

Otro título que genera atención es Ebenezer, que marca el regreso de Johnny Depp a una producción de gran escala.

Además, películas más pequeñas como Primetime y Verity: La sombra de un engaño podrían convertirse en alternativas frente a los grandes estrenos de franquicia.