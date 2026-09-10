“Se ha vuelto más difícil”: Michael J. Fox rompe el silencio sobre su salud tras 35 años luchando contra el Parkinson

Michael J. Fox lleva 35 años viviendo con Parkinson y nunca ha ocultado los cambios que la enfermedad ha provocado en su vida. Ahora, el actor volvió a hablar de su estado de salud y de cómo enfrenta esta etapa.

A los 65 años, la estrella de Volver al futuro reconoció que los síntomas son más difíciles de sobrellevar conforme pasa el tiempo, aunque mantiene su confianza en los avances que se han logrado para tratar la enfermedad.

“Por supuesto, las cosas se han vuelto más difíciles con el paso de los años”, reconoció en una entrevista con People.

Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991, cuando apenas tenía 29 años y atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera como actor.

Durante los años posteriores mantuvo el diagnóstico en privado y continuó trabajando. No fue hasta 1998 cuando decidió hablar de la enfermedad y comenzó una nueva etapa que eventualmente lo llevaría a convertirse en uno de los principales activistas por la investigación del Parkinson.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991. IG realmikejfox

¿Cómo está Michael J. Fox tras 35 años con Parkinson?

Fox explicó que la enfermedad ha avanzado y algunos de sus síntomas, entre ellos los temblores y problemas de equilibrio, se han vuelto más complicados con el paso de los años.

Sin embargo, su perspectiva sobre el futuro está ligada al trabajo científico que ha seguido de cerca durante más de dos décadas.

“La ciencia es difícil. Es astronómicamente costosa. Requiere tiempo y colaboración. Pero mientras nos mantengamos enfocados, mantengamos la esperanza, llegaremos ahí”, aseguró a People.

El actor considera que actualmente existen razones para confiar en los avances de las investigaciones y en las nuevas opciones disponibles para mejorar la calidad de vida de quienes viven con Parkinson.

“La ciencia está demostrando que estamos cada vez más cerca. Vemos más avances en la investigación cada año, nuevos medicamentos para ayudar a los pacientes a vivir mejor y mejores herramientas para que los científicos avancen más rápido”, agregó.

Esa búsqueda también ocupa buena parte de su vida fuera de los sets de televisión.

El Parkinson de Michael J. Fox ha avanzado con el paso de los años. IG realmikejfox

Michael J. Fox ha destinado más de 3 mil millones de dólares a investigación

En 2000, dos años después de revelar públicamente su diagnóstico, el actor creó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research con el objetivo de acelerar el desarrollo de tratamientos y avanzar hacia una posible cura.

Desde entonces, la organización ha destinado más de 3 mil millones de dólares a investigaciones alrededor del mundo.

La fundación se convirtió además en la mayor organización sin fines de lucro dedicada a financiar investigación sobre Parkinson, de acuerdo con información publicada por la propia institución.

Su trabajo le valió a Fox uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria fuera de la actuación.

La Lasker Foundation anunció el 9 de septiembre de 2026 que el actor recibirá el Lasker-Bloomberg Public Service Award, que reconoce su trabajo para combatir el estigma relacionado con la enfermedad e impulsar la investigación.

El premio ha distinguido anteriormente a figuras como Bill y Melinda Gates, Anthony Fauci y Christopher Reeve.

Fox aseguró que formar parte de los ganadores representa un honor y destacó el papel de científicos, pacientes y familias que participan en la búsqueda de nuevos tratamientos.

La Michael J. Fox Foundation tampoco planea detener su inversión. Actualmente impulsa una campaña con una meta total de 2 mil 500 millones de dólares para continuar financiando investigaciones.

Michael J. Fox habló sobre su estado de salud en 2026. IG realmikejfox

Michael J. Fox regresó a la actuación con Shrinking

Mientras continúa trabajando con su fundación, Michael J. Fox también regresó a la actuación en 2026.

El actor participó como invitado en la tercera temporada de Shrinking, serie de Apple TV protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford.

Su participación tiene una conexión especial con su propia historia. Fox interpreta a Gerry, un personaje que vive con Parkinson, mientras que Paul, interpretado por Harrison Ford, también enfrenta la enfermedad dentro de la serie.

Su regreso a televisión fue reconocido por la Television Academy, que lo nominó al Emmy como Mejor actor invitado en una serie de comedia.

Se trata de la nominación número 19 al Emmy en la trayectoria de Fox, quien ya ha ganado cinco veces el premio.

Antes de este regreso, su carrera televisiva incluyó producciones como Family Ties, Spin City y The Good Wife, además de su papel de Marty McFly en la trilogía de Volver al futuro, que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine de los años 80.