¿Marius Borg ya es papá? Revelan datos que complican su proceso judicial

La tormenta mediática que rodea a la Casa Real noruega suma un nuevo capítulo. En pleno juicio por presuntos delitos sexuales contra Marius Borg Høiby, ha salido a la luz una revelación que podría cambiar la narrativa pública del caso: el hijo mayor de la princesa heredera Mette-Marit podría tener un hijo secreto.

¿Marius Borg tiene un hijo?

La información surgió durante una de las recientes audiencias en el Tribunal del Distrito de Oslo, donde un testigo —amigo de una de las denunciantes— declaró que Borg habría hablado en confianza sobre su vida privada, asegurando que era padre e incluso mostrando fotografías del supuesto menor.

Un testigo aseguró en tribunal que Borg hablaba de su paternidad y mostraba fotos del menor. AFP

Aunque el testimonio no está directamente vinculado a los hechos delictivos que se juzgan, el impacto mediático ha sido inmediato. El juicio contra Borg, de 29 años, comenzó hace dos semanas y lo mantiene en el centro de la atención pública.

Enfrenta múltiples cargos, entre ellos varias acusaciones de violación, conducta sexual inapropiada, amenazas y otros delitos. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para sostener el caso ante los tribunales, mientras la defensa rechaza tajantemente los señalamientos.

En el sistema penal noruego, los delitos de violación pueden acarrear penas de hasta 21 años de prisión, la condena ordinaria más alta contemplada en el país. El tribunal deberá determinar la gravedad de los hechos y la responsabilidad del acusado.

La supuesta paternidad no ha sido confirmada por la defensa ni por la Casa Real. AFP

¿Por qué es importante saber si Marius Borg es padre?

La posible existencia de un hijo no reconocido añade una nueva capa de polémica. Según lo expuesto en sala, el joven habría utilizado detalles personales —como una infancia difícil y la supuesta paternidad— para generar confianza con una de las mujeres que posteriormente lo denunció. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el niño exista.

El diario noruego VG señaló que fuentes cercanas al caso tendrían conocimiento de esta versión, aunque el propio medio admite que no ha podido verificarla de manera independiente. Por su parte, los abogados de Borg han advertido contra la difusión de rumores y aseguran que esa información es “desconocida” para ellos.

La posible existencia de un hijo añade polémica al proceso judicial.. Grosby

¿Qué dice la familia real noruega sobre Marius Borg?

Ni la Casa Real ni los representantes de la princesa heredera han hecho comentarios públicos al respecto. La institución ha decidido mantener silencio, lo que ha incrementado la tensión y el escrutinio sobre el organismo.

Borg no es miembro oficial de la Casa Real, aunque fue criado dentro del entorno palaciego. Es fruto de una relación anterior de Mette-Marit, pero el príncipe heredero Haakon siempre lo ha tratado como a un hijo.

El caso mantiene bajo presión a la princesa heredera Mette-Marit y al príncipe Haakon. Grosby

De confirmarse la paternidad, la princesa heredera se convertiría en abuela, un dato que inevitablemente tendría repercusiones simbólicas en la percepción pública de la familia.

Mientras tanto, el padre biológico de Marius, Morten Borg, ha reaparecido en los pasillos del tribunal. Aunque mantiene un perfil discreto, medios locales aseguran que ha sido interrogado durante la investigación.

El caso se suma a las controversias que involucran a la princesa heredera, mientras el rey Harald ha enfrentado problemas de salud. Ahora, la supuesta existencia de un hijo secreto amplifica el interés.

¿Es cierto que Marius Borg es padre? ¿Quién sería la madre? ¿Qué edad tendría el menor? Por ahora, son preguntas sin respuesta confirmada. Lo que sí es claro es que el juicio continúa y cada audiencia añade elementos que afectan a la familia real de Noruega.