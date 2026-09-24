Susan Sarandon y Hannah Einbinder son detenidas durante protesta contra Netanyahu en Nueva York

La protesta contra la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Nueva York terminó con varias personas detenidas, entre ellas las actrices Susan Sarandon y Hannah Einbinder, quienes participaron este jueves en una manifestación realizada en las inmediaciones de la sede de las Naciones Unidas.

La movilización tuvo lugar mientras Netanyahu se preparaba para ofrecer un discurso ante la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, cientos de manifestantes participaron en la concentración, que fue organizada por Jewish Voice for Peace y que incluyó un bloqueo sobre una avenida cercana al recinto internacional.

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🚨 ARRESTAN A LA ACRTIZ DE HOLLYWOOD SUSAN SARANDON



En Nueva York por protestar en contra de la visita de Netanyahu, del Genocidio contra Palestina y por exigir el fin del suministro de armas a Israel... pic.twitter.com/Ui0MAWoLDl — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 24, 2026

¿Qué ocurrió con Susan Sarandon y Hannah Einbinder?

Imágenes tomadas durante la protesta muestran a Susan Sarandon siendo escoltada por elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), mientras que Hannah Einbinder, conocida por su trabajo en la serie Hacks, también fue llevada por los agentes.

Sarandon fue fotografiada sentada entre los manifestantes antes de ser trasladada por la policía. Por su parte, Einbinder fue captada mientras participaba en la movilización y posteriormente era retirada del lugar por oficiales.

Las primeras informaciones señalaron que alrededor de un centenar de personas fueron llevadas bajo custodia. Sin embargo, en el momento de los primeros reportes todavía no se había confirmado si Sarandon y Einbinder enfrentarían cargos formales.

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¿Quiénes más participaron en la manifestación?

La movilización reunió a distintas figuras públicas y activistas. Entre los asistentes estuvo Cynthia Nixon, actriz conocida por interpretar a Miranda Hobbes en Sex and the City. También se reportó la presencia del comediante Caleb Hearon y de otras personalidades que acudieron para expresar su rechazo a la política del gobierno israelí respecto a Gaza.

En el caso de Nixon, inicialmente circularon versiones que indicaban que había sido detenida, pero posteriormente representantes de la actriz aclararon que estuvo presente en la protesta y que no fue llevada bajo custodia.

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¿Por qué protestaron frente a la ONU?

La concentración fue convocada como una protesta contra la participación de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas y para exigir el fin del respaldo militar de Estados Unidos a Israel.

Los manifestantes bloquearon una sección de First Avenue, cerca de la sede de la ONU, mientras coreaban consignas relacionadas con Palestina y reclamaban acciones contra el primer ministro israelí. La policía intervino para despejar la vialidad y comenzó a retirar a quienes permanecían en la zona.

Mientras la movilización ocurría en las calles de Manhattan, dentro de la Asamblea General, Netanyahu pronunció su discurso ante representantes internacionales. Durante su intervención también dirigió críticas al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con quien mantiene diferencias públicas por sus posturas respecto al conflicto entre Israel y Palestina.