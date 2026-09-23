¿Mariana Treviño seguirá en Mentiras All Stars?; Alejandro Gou aclara si la actriz agredió a vestuarista

Mariana Treviño se convirtió en el centro de una polémica que comenzó detrás del escenario y terminó en redes sociales. Un cambio de vestuario, un video grabado con poca luz y su ausencia en la publicidad de una próxima función dieron pie a preguntas sobre lo ocurrido con la actriz en Mentiras All Stars.

Las versiones crecieron durante el fin de semana: se dijo que Mariana Treviño había agredido a una integrante del equipo de la obra y que, por ese motivo, ya no participaría en el espectáculo. Ante los señalamientos, el productor Alejandro Gou habló de lo que vio durante la función y aclaró qué pasará con la actriz.

Mariana Treviño y Paola Gómez interpretaron a Lupita en Mentiras All Stars en el Auditorio Nacional Elizabeth Velazquez

¿Qué ocurrió durante la función de Mentiras All Stars en California?

La presentación que dio origen a los rumores tuvo lugar el 19 de septiembre en el YouTube Theater de Inglewood, California. Después de la función, el periodista Jorge Carbajal aseguró en su programa En Shock que Mariana Treviño había tenido un altercado con una vestuarista antes de salir a escena.

Foto: Instagram Mariana Treviño

De acuerdo con la versión que Carbajal atribuyó a sus fuentes, un contratiempo con el vestuario provocó una discusión que habría terminado en una agresión física. El periodista señaló entonces que esperaba recibir un video para confirmar lo que le habían contado.

Días más tarde circuló en X una grabación del momento en que Treviño se cambia para interpretar a Lupita. En las imágenes se observa que tiene dificultades para quitarse algunos accesorios y la peluca. Sin embargo, la falta de luz no permite distinguir una agresión ni comprobar que haya existido contacto físico con otra persona.

Alejandro Gou responde a los señalamientos contra Mariana Treviño

Gustavo Adolfo Infante preguntó al productor sobre lo sucedido durante una entrevista en De Primera Mano. Gou negó la supuesta agresión y explicó que estuvo presente durante el cambio de vestuario que generó los comentarios.

Mariana Treviño es Lupita en Mentiras, La Serie

“Es puro chisme. Yo estaba ahí presente; el rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en ‘Lupita’, le estaban cambiando la peluca, se le cae y en ese entonces se cambia de peluca y Mariana Treviño es porque así es. Es pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz y ningún actor se hubieran metido con alguien de mi staff. Tienen que tener respeto todos los actores a quienes trabajan en el staff”, señaló el productor.

¿Mariana Treviño seguirá en Mentiras All Stars?

La conversación sobre el futuro de la actriz tomó fuerza por otro detalle: su nombre no aparece en la publicidad de una presentación programada para el 8 de noviembre en el Auditorio Nacional. Algunas personas interpretaron esa ausencia como señal de que había quedado fuera del musical.

Mariana treviño

Alejandro Gou descartó que la publicidad tenga relación con un supuesto despido. Según explicó, Treviño sigue formando parte de Mentiras All Stars y está contemplada para próximas presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y teatros de Estados Unidos. El productor no precisó por qué la actriz no figura en el anuncio de la función del 8 de noviembre.

Hasta el momento, Treviño no ha hecho comentarios sobre el video difundido en redes ni sobre la acusación. La grabación, por sí sola, no permite confirmar lo que se dijo acerca de la vestuarista.

Una discusión anterior de Mariana Treviño en Mentiras

Años antes de esta polémica, Mariana Treviño estuvo involucrada en una discusión con Natalia Sosa durante una función del musical. El creador y director de Mentiras, José Manuel López Velarde, recordó ese episodio en 2025, después del estreno de una versión de la historia en Prime Video.

Según relató, el conflicto comenzó cuando Sosa reclamó que Treviño le quitaba atención en escena al mostrar deliberadamente su ropa interior.

“Hubo una función en la que se empezaron a gritar y se fueron a los golpes y las tuvieron que detener”, señaló.

¿De qué trata Mentiras All Stars?

El espectáculo presenta en formato de concierto teatral la historia de Mentiras, el musical mexicano que reúne canciones pop de los años ochenta. La trama comienza en el funeral de Emmanuel, donde Daniela, Dulce, Yuri y Lupita descubren que las cuatro mantenían una relación con él.

En esta versión participan Mariana Treviño y Belinda, además de Danna como invitada especial. El elenco incluye también a Paola Gómez, Georgina Levin, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Carlos Fonseca, Regina Voce y Fher Soberanes.