¡De vuelta a Hollywood! Así de irreconocible luce Johnny Depp en el tráiler de Day Drinker

Johnny Depp está listo para volver a las grandes producciones de Hollywood y lo hace con una transformación que ya está dando de qué hablar. El actor aparece en el primer tráiler de Day Drinker, el nuevo thriller de acción dirigido por Marc Webb, en el que comparte pantalla nuevamente con Penélope Cruz y la actriz Madelyn Cline.

¿De qué trata Day Drinker?

El avance, presentado este jueves 24 de septiembre, permite conocer un poco más de la misteriosa historia que llegará a los cines en 2027 y que promete combinar crimen, suspenso y algunos elementos sobrenaturales.

Johnny Depp interpreta a un extraño pasajero de un yate que podría esconder más secretos de los que aparenta. IG screenrant

En la cinta, Cline interpreta a una camarera que trabaja en un lujoso yate privado. Todo cambia cuando conoce a un extraño pasajero interpretado por Depp, cuya verdadera identidad parece esconder mucho más de lo que aparenta.

El encuentro terminará involucrándolos con una peligrosa figura criminal, interpretada por Cruz. La sinopsis oficial adelanta que los personajes descubrirán que están conectados de una manera que ninguno de ellos esperaba.

Así luce Johnny Depp en el tráiler de Day Drinker

Uno de los elementos que más llama la atención del tráiler es la apariencia de Johnny Depp. El actor luce prácticamente irreconocible mientras interpreta a este misterioso viajero, un personaje que parece moverse entre el mundo del crimen y un universo mucho más oscuro.

El regreso de Johnny Depp a las grandes producciones continúa: después de Jeanne du Barry, el actor prepara dos nuevos proyectos que llegarán entre 2026 y 2027. IG screenrant

El avance también muestra al intérprete con un acento particular y una actitud enigmática, mientras intercambia algunas escenas con el personaje de Madelyn Cline. En una de ellas incluso lanza una provocadora pregunta: “¿No quieres a veces portarte mal?”.

Aunque todavía existen muchos detalles de la trama que permanecen bajo reserva, todo apunta a que el personaje de Depp será una pieza fundamental para descubrir los secretos que rodean a los protagonistas.

La película fue escrita por Zach Dean, guionista de The Tomorrow War, y cuenta con un reparto internacional en el que también aparecen Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto y Anika Boyle.

Penélope Cruz y Johnny Depp vuelven a compartir pantalla

Para los seguidores de ambos actores, Day Drinker tiene además un atractivo especial: representa la cuarta película que Depp y Cruz realizan juntos.

Penélope Cruz y Johnny Depp vuelven a trabajar juntos en Day Drinker, su cuarta película compartiendo créditos IG screenrant

Su primera colaboración ocurrió en Blow (2001), seguida por Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (2011) y Asesinato en el Orient Express (2017). Ahora, más de una década después de su último proyecto juntos, vuelven a encontrarse frente a las cámaras.

El rodaje tuvo como uno de sus principales escenarios a España, con filmaciones realizadas en lugares como Tenerife y Madrid. En junio de 2025, Depp y Cruz incluso fueron fotografiados juntos durante una visita al Museo Reina Sofía de Madrid.

El regreso de Johnny Depp a Hollywood

Day Drinker también representa un paso importante dentro de la etapa profesional que Depp ha construido después de varios años alejado de las grandes producciones de Hollywood.

La nueva cinta de Johnny Depp llegará a los cines en 2027 y se suma a Ebenezer como uno de los proyectos que marcan su nueva etapa cinematográfica. IG johnnydepp

Desde entonces, el actor ha participado en proyectos como Jeanne du Barry, película francesa que inauguró el Festival de Cannes de 2023, además de debutar nuevamente como director con Modi: Three Days on the Wing of Madness.

Ahora, su regreso a producciones respaldadas por grandes estudios continúa con Day Drinker y Ebenezer, una nueva adaptación de A Christmas Carol que llegará antes a los cines.

Ebenezer tiene previsto su estreno para noviembre de 2026, mientras que Day Drinker llegará a las salas el 26 de marzo de 2027.