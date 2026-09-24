Margot Robbie cambia su nombre legal a  tras casi diez años casada con Tom Ackerley

La actriz australiana Margot Robbie modificó oficialmente su nombre legal. La estrella de Hollywood adoptó el apellido de su esposo y ahora responde ante la ley bajo la identidad de Margot Ackerley.

Esta decisión administrativa llegó a escasos meses de cumplir una década de matrimonio con el productor británico Tom Ackerley. La pareja formalizó su relación en una ceremonia privada durante el mes de diciembre de 2016.

Margot Robbie junto a su esposo Tom Ackerley. Foto: Grosby Group

Hasta el momento, los representantes de la artista mantienen absoluto silencio sobre el impacto de esta medida en su carrera. La industria del entretenimiento desconoce si la actriz continuará utilizando Margot Robbie como su nombre artístico o si exigirá el cambio en los créditos de sus futuras producciones.

El matrimonio consolidó una de las alianzas personales y profesionales más estables del espectáculo. Ambos creativos unieron fuerzas años atrás para fundar la productora LuckyChap Entertainment, responsable de rotundos éxitos en la taquilla mundial y en la crítica especializada.

El camino hacia la consolidación familiar

La historia de amor entre ambas figuras de la industria fílmica comenzó en los estudios de grabación. Los jóvenes se conocieron en 2013 durante el rodaje del drama bélico Suite Française, donde él trabajaba como asistente de dirección y ella daba sus primeros pasos hacia el estrellato global.

El romance floreció rápidamente y los llevó al altar aproximadamente dos años después de iniciar su noviazgo. Desde aquel enlace nupcial, la protagonista de Barbie manejó su vida privada con un hermetismo casi total, lejos del acoso de los paparazis y las revistas del corazón.

Ocho años después de pronunciar sus votos matrimoniales, los esposos abrieron un nuevo capítulo en su dinámica familiar. La pareja recibió a su primer hijo durante el año 2024, un niño que coronó la gran estabilidad de su relación sentimental.

La intérprete optó por vivir la maternidad en la más estricta intimidad. La estrella redujo sus apariciones públicas tras el nacimiento del bebé para enfocar su energía en esta nueva faceta personal.

Margot Robbie embarazada en Wimbledon. Foto: Grosby Group

Los fotógrafos captaron escasas imágenes de la familia durante sus paseos por las calles de Los Ángeles. Los nuevos padres blindaron su círculo íntimo para proteger la identidad del menor frente al voraz apetito de los medios de comunicación.

El impacto del cambio en su trayectoria profesional

El sorpresivo cambio de nombre legal abrió un fuerte debate en los pasillos de la meca del cine. Muy pocas estrellas del calibre de la protagonista de El Lobo de Wall Street deciden alterar su identidad tras alcanzar la cima de la popularidad mundial.

La marca Margot Robbie representa actualmente una garantía de éxito financiero para los grandes estudios cinematográficos. Su nombre lideró la inmensa campaña de mercadotecnia de la película más taquillera de 2023, consolidando su posición como una de las figuras más rentables del medio.

Margot Robbie en el estreno de Érease una vez en Hollywood. Foto: Grosby Group

Cambiar su firma en los contratos legales refleja una decisión profundamente personal para la productora australiana. La actriz demostró en múltiples ocasiones que prioriza su bienestar emocional y familiar por encima de las convenciones dictadas por la farándula estadounidense.

El público y la prensa especializada aguardan los próximos anuncios de las casas productoras asociadas a la actriz. Los pósters y avances de sus siguientes largometrajes revelarán finalmente si la estrella decidió sepultar el apellido que la lanzó a la fama.

La fundadora de LuckyChap prepara actualmente nuevas adaptaciones de productos icónicos de la cultura pop a la pantalla grande. Sus admiradores vigilarán de cerca los créditos iniciales de estos futuros proyectos para descubrir la resolución final sobre su emblemática identidad artística.