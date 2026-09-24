Aleks Syntek reaparece llorando y pide que lo dejen tranquilo; menciona muerte de Peter Byrne

Aleks Syntek reapareció en redes sociales entre lágrimas para compartir una noticia que lo afectó profundamente. El cantante habló sobre la muerte de su amigo y colega Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes, y aprovechó el momento para recordar algunas de las experiencias que compartieron dentro de la música.

Visiblemente conmovido, Syntek explicó que estaba llorando por la pérdida de Byrne, con quien incluso llegó a trabajar en una canción. El intérprete recordó una curiosa anécdota de aquella colaboración, pues ambos se encontraban grabando en un estudio de Los Ángeles cuando tuvieron que salir del lugar debido a la llegada de la producción de un programa.

De acuerdo con el relato del cantante, lejos de detener el trabajo, él y Byrne terminaron la canción en el estacionamiento del estudio. Syntek recordó aquel momento con cariño y dejó ver la cercanía que llegó a tener con el músico británico.

Aleks Syntek recuerda a Peter Byrne entre lágrimas

Aleks Syntek reaparece llorando. @syntekoficial

Durante el video, Aleks Syntek también recordó que recientemente tuvo la oportunidad de presentar a Peter Byrne en el Palacio de los Deportes, durante una visita de Naked Eyes a México.

El cantante habló con evidente tristeza sobre la pérdida de su amigo y cuestionó por qué continúan muriendo músicos que, desde su perspectiva, todavía tenían mucho que ofrecer. Antes de terminar su mensaje, pidió a sus seguidores que recordaran a Byrne y que oraran por él.

Aunque Peter Byrne no necesariamente era una figura conocida por todo el público mexicano, Syntek destacó la importancia que tuvo en su vida y pidió que su música siguiera siendo escuchada.

En tanto, por medio de una historia, también pidió respeto por la muerte de Byrne.

Paren de darme consejos porfas muestren respeto. Se murió mi amigo Peter Byrne de Naked Eyes, déjenme llorar tranquilo carajo”, escribió.

Cabe señalar que, aunque Syntek dijo en el video que acababa de enterarse de la muerte de su amigo, el anuncio de Naked Eyes señala que Peter Byrne falleció el 14 de septiembre de 2026 en Los Ángeles, a los 74 años. La noticia se dio a conocer públicamente el 24 de septiembre. Hasta el momento, se ha informado que murió después de una breve enfermedad, sin que se hayan revelado mayores detalles.

¿Quién era Peter Byrne?

Peter Byrne, cantante de Naked Eyes, murió después de una breve enfermedad Emi Music

Peter Byrne fue conocido principalmente por ser vocalista y cofundador de Naked Eyes, dúo británico que formó junto con Rob Fisher a principios de la década de 1980.

La agrupación alcanzó reconocimiento internacional con canciones como “Always Something There to Remind Me” y “Promises, Promises”, temas que se convirtieron en referentes de la música new wave de aquella época.

Byrne permaneció ligado a la música durante varias décadas y continuó presentándose con Naked Eyes, incluso después de la muerte de Rob Fisher. Su trayectoria hizo que se mantuviera como una figura importante para los seguidores de la agrupación.

Sigue polémica de Syntek

Aleks Syntek reaparece llorando. Edgar Negrete Lira

El mensaje de duelo de Aleks Syntek ocurre mientras el cantante también se encuentra en medio de varias controversias que han generado conversación en redes sociales durante los últimos días.

Una de ellas surgió después de sus críticas hacia la música urbana y el reguetón. El cantante ha expresado en diferentes momentos su postura frente a este género, pero recientemente sorprendió al anunciar “Masepum”, una colaboración con el artista español Moncho Chavea que incorpora elementos de música urbana.

El lanzamiento provocó comentarios entre usuarios de redes sociales, principalmente por el contraste entre las declaraciones que Syntek ha realizado anteriormente sobre el reguetón y su decisión de experimentar ahora con sonidos relacionados con este género.

A esto se sumó la polémica que protagonizó con Paola Rojas, luego de que el cantante hiciera comentarios sobre la periodista y un episodio de su vida privada. Rojas posteriormente señaló que Syntek se comunicó con ella para ofrecerle una disculpa y pidió que el tema quedara atrás.

Aleks Syntek cuestionó a Paty Chapoy

En medio de esta serie de controversias, Syntek también publicó recientemente un mensaje dirigido a periodistas de espectáculos, en el que cuestionó la información que se ha difundido sobre él y mencionó directamente a Pati Chapoy.

El cantante incluso aseguró que no regresaría a México hasta que algunos periodistas dejaran de publicar información que él considera falsa. La publicación posteriormente fue eliminada.

Por ello, el video dedicado a Peter Byrne llega en un momento en el que Aleks Syntek se encuentra nuevamente bajo la atención pública. Sin embargo, en esta ocasión el cantante dejó de lado las discusiones y polémicas para mostrar una faceta más personal, recordar a un amigo y despedirse de un músico con quien compartió parte de su trayectoria.