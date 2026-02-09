Shakira sufre caída en concierto; así reaccionó la cantante ante sus fans

Shakira vivió un momento inesperado en El Salvador cuando, durante una de las canciones más conocidas de su repertorio, “Si te vas”, sufrió una caída frente a miles de asistentes. La presentación se llevó a cabo el pasado sábado en el Estadio Jorge “Mágico” González.

Mientras la artista colombiana ofrecía su espectáculo como parte de la gira “Las Mujeres Ya no Lloran”, un tropiezo provocó que terminara en el suelo. Todo quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular por redes sociales.

IG

La reacción de Shakira sorprendió al público

En las imágenes compartidas por sus fans se puede observar cómo, en cuestión de segundos, uno de los bailarines del equipo se acerca para asistirla. Sin embargo, ella ya se había incorporado sola, y desde el micrófono pronunció con calma: “Ok”, asegurando así al público que se encontraba bien.

IG

Lejos de detener el espectáculo, Shakira sonrió al público y comentó: “¡Qué caída!”, mientras continuaba la interpretación del tema sin perder el ritmo ni la conexión con sus seguidores. El gesto fue aplaudido por la audiencia, que siguió coreando la canción como si nada hubiera pasado.

Shakira ya había sufrido otra caída

Este accidente no es algo completamente nuevo para la cantante. En mayo de 2025, mientras realizaba un concierto en Montreal, Canadá, también sufrió una caída durante el show. A pesar del incidente, volvió a levantarse rápidamente y concluyó la presentación sin problemas.

Estos episodios han mostrado la capacidad de la colombiana para mantener la calma en cualquier situación sobre el escenario. La rapidez con la que se recupera y su actitud positiva son características que el público admira.

shakira

Shakira regresará a México

Después de haber visitado México en 2025 con llenos totales, Shakira ha llevado su gira a distintos países de América Latina, entre ellos Colombia, Ecuador y Argentina. Su paso por cada ciudad ha estado marcado por la emoción de sus fans y la energía que transmite en cada presentación.

Y en febrero la famosa regresará a nuestro país para ofrecer más conciertos en diferentes ciudades y una vez más pisará el Estadio GNP, escenario donde ya rompió un récord al ser la cantante femenina con más fechas sold out en dicho recinto.

PJG